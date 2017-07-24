Microsoft Paint'i artık kaldırıyor

Microsoft, Windows 10'un yeni güncellemesinde popüler resim çizme programı Paint'e desteğin bırakılacağını açıkladı.



Paint'i ‘onaylanmamış' listesine koyan Microsoft, böylelikle programın ‘aktif olarak gelişim içinde olmadığının ve önümüzdeki güncellemelerde yer almayabileceğinin' sinyalini vermiş oldu.

AYDA 100 MİLYON KİŞİ KULLANIYORDU





Paint, Windows işletim sisteminde tam 32 yıldır yer alıyor ve 1985'ten beri yayınlanan her versiyonunda bulunuyordu.





Program sayesinde insanlar kolayca kopyala-yapıştır yapabiliyor, fotoğrafları kesip boyayabiliyor ve resim çizebiliyor.





Microsoft'un verilerine göre geçen seneye kadar Paint ayda 100 milyon kişi tarafından kullanılıyordu.





?POPÜLERLİĞİ BASİTLİĞİNDEN GELİYOR

Paint karmaşık fotoğraf düzenlemelerinde pek işlevsel olmasa da, programın basitliği Windows'un ilk kullanıcıları arasında popüler olmasını sağlamış ve bu zamana kadar işletim sisteminde yer almasına sebep olmuştu.

Öte yandan her ne kadar basit bir program gibi görünse de, birçok kullanıcı Paint'teki araçları kullanarak çok detaylı resimler çizmeyi başarıyor.





Sputnik