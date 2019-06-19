Samanyolu Haber /Dünya / Michel Platini serbest bırakıldı! /19 Haziran 2019 11:11

Michel Platini serbest bırakıldı!

UEFA eski başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesine ilişkin yolsuzluk soruşturması kapsamında sorgulandıktan sonra serbest bırakıldı.

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2022 FIFA Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski UEFA Başkanı Michel Platini, serbest bırakıldı.

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında dün gözaltına alınan Platini, serbest bırakıldıktan sonra yaptığı açıklamada, "Bunları yaşamak acı verici. Yine de yetkililer görevlerini yapıyor ve ben de tüm sorularına cevap vermeye çalıştım. Kendimi artık bu konulara yabancı gibi hissediyorum. Eski bir mevzu. Daha önce tüm şeffaflığıyla gazetelere açıklama yapmıştım." ifadelerini kullandı.

Gözaltı sürecinde birçok soru yöneltildiğini aktaran Platini, yetkililerin kendisini 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası ile Katarlıların satın aldığı Paris Saint Germain Kulübü hakkında sorguladıklarını belirtti.

Platini, eski FIFA Başkanı Sepp Blatter'den 2 milyon İsviçre frangı alarak FIFA etik kurallarını ihlal ettiği gerekçesi·yle 2015'te futboldan 4 yıllığına men edilmişti. Fransız futbol adamının cezası, ekim ayında sona erecek.
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