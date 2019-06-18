Samanyolu Haber /Spor / Michel Platini gözaltına alındı /18 Haziran 2019 11:31

Michel Platini gözaltına alındı

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi konusundaki suçlamalar nedeniyle gözaltına alındı.

SHABER3.COM

Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi sürecinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı.
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