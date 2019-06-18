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Michel Platini gözaltına alındı
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Michel Platini gözaltına alındı
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18 Haziran 2019 11:31
Michel Platini gözaltına alındı
Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası'nın Katar'a verilmesi konusundaki suçlamalar nedeniyle gözaltına alındı.
SHABER3.COM
Eski UEFA Başkanı Michel Platini, 2022 Dünya Kupası’nın Katar’a verilmesi sürecinde yapılan usulsüzlükler nedeniyle gözaltına alındığı açıklandı.
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PUAN DURUMU
FİKSTÜR
Sıra
TAKIM
O
P
1
Beşiktaş
34
79
2
Fenerbahçe
34
74
3
Torku Konyaspor
34
66
4
Medipol Başakşehir
34
59
5
Osmanlıspor FK
34
52
6
Galatasaray
34
51
7
Kasımpaşa
34
50
8
Akhisar Belediyespor
34
46
9
Antalyaspor
34
45
AYRINTILI PUAN DURUMU
34.HAFTA
SIVASSPOR
2 - 2
FENERBAHCE
TRABZONSPOR
0 - 6
KASIMPASA
GENCLERBIRLIGI
3 - 1
ESKISEHIRSPOR
OSMANLISPOR
1 - 0
AKHISAR BELEDIYESPOR
KONYASPOR
2 - 1
BESIKTAS
MERSIN IDMAN Y.
2 - 5
BURSASPOR
GAZIANTEPSPOR
2 - 0
ANTALYASPOR
BAŞAKŞEHİR
1 - 0
ÇAYKUR RİZESPOR
GALATASARAY
6 - 0
KAYSERISPOR
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