Samanyolu Haber /Gündem / Michael Kors ünlü moda devi Versace'yi 2.1 milyar dolara satın alacak /25 Eylül 2018 17:19

Michael Kors ünlü moda devi Versace'yi 2.1 milyar dolara satın alacak

Dünyaca ünlü İtalyan moda evi Versace, bir başka moda devi Michael Kors'a 2.1 milyar dolara satılıyor.

SHABER3.COM

Moda devi Michael Kors, İtalyan moda evi Versace'yi satın alacağını duyurdu. Bir Amerikan markası olan ancak merkez üssü Londra'da bulunan Michael Kors yaptığı açıklamada Versace'yi 1.83 milyar euro (2.1 milyar dolar) karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını belirtti.
Michael Kors'un CEO'su John D. Idol "Versace'nin lüks markalar ailemizin bir parçası olmasından heyecan duyuyoruz ve Versace'nin büyümesi için yatırım yapmaya söz verdik. Grubumuzun tüm kaynaklarıyla Versace'nin gelirlerinin 2 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Michael Kors ve Jimmy Choo markalarının gücünün ve Versace'nin satın alınmasının bize yıllarca kazanç ve gelir büyümesi getirecek bir poziyona sokacağına inanıyoruz" dedi.

Michael Kors geçen sene İngiliz lüks ayakkabı üretici Jimmy Choo'yu 1.2 milyar dolara yani yaklaşık 7.4 milyon TL'ye satın almıştı.

KORS ADINI CAPRI HOLDINGS OLARAK DEĞİŞTİRECEK

Michael Kors Holding Limited şirketi Versace'yi aldıktan sonra ismini de 'Capri Holdings' olarak değiştirecek.
DONATELLA VERSACE: MARKANIN UZUN VADELİ BAŞARISI İÇİN GEREKLİ

Versace'nin Başkan Yardımcısı ve kreatif direktörü Donatella Versace de yaptığı açıklamada şirketin devrinin 'Versace'nin uzun vadeli başarısı için gerekli' olduğunu söyledi.

Donatella Versace "Bir vizyoner aynı zamanda da güçlü ve tutkulu bir lider olarak her zaman hayran olduğum John Idol'ın yönetimindeki bir gruba katılmaktan dolayı hepimiz çok heyecanlıyız" dedi.
En çok tasarladığı çanta, saat ve parfümlerle tanınan Michael Kors, Versace'nin dünya genelindeki parakende mağazalarını 200'den 300'e çıkarmayı, e-ticareti büyütmeyi ve aksesuar ve ayakkabı işlerini şu anda yüzde 35 olan orandan yüzde 60'a çıkarmayı planlıyor.

Medusa başı logosuyla tanınan Versace markasının hisselerinin yüzde 20'si 2014'te ABD'li özel sermaye şirketi Blackstone'a satılmıştı. Yüzde 80'lik hisse ise Versace ailesinin elinde bulunuyor.

Versace, 1978'de Donatella Versace'nin ağabeyi olan ve 21 yıl önce öldürülen moda tasarımcısı Gianni Versace tarafından kurulmuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Michael Kors ünlü moda devi Versace'yi 2.1 milyar dolara... Sonraki Haber >>

BBC, Kamerunlu askerlerin sivilleri öldürdüğünü kanıtladı

BBC, Kamerunlu askerlerin sivilleri öldürdüğünü kanıtladı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Uçak havada böyle savruldu

Uçak havada böyle savruldu

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
20:47:55