Michael Kors ünlü moda devi Versace'yi 2.1 milyar dolara satın alacak

Moda devi Michael Kors, İtalyan moda evi Versace'yi satın alacağını duyurdu. Bir Amerikan markası olan ancak merkez üssü Londra'da bulunan Michael Kors yaptığı açıklamada Versace'yi 1.83 milyar euro (2.1 milyar dolar) karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını belirtti.

Michael Kors'un CEO'su John D. Idol "Versace'nin lüks markalar ailemizin bir parçası olmasından heyecan duyuyoruz ve Versace'nin büyümesi için yatırım yapmaya söz verdik. Grubumuzun tüm kaynaklarıyla Versace'nin gelirlerinin 2 milyar doların üzerine çıkmasını bekliyoruz. Michael Kors ve Jimmy Choo markalarının gücünün ve Versace'nin satın alınmasının bize yıllarca kazanç ve gelir büyümesi getirecek bir poziyona sokacağına inanıyoruz" dedi.





Michael Kors geçen sene İngiliz lüks ayakkabı üretici Jimmy Choo'yu 1.2 milyar dolara yani yaklaşık 7.4 milyon TL'ye satın almıştı.





KORS ADINI CAPRI HOLDINGS OLARAK DEĞİŞTİRECEK





Michael Kors Holding Limited şirketi Versace'yi aldıktan sonra ismini de 'Capri Holdings' olarak değiştirecek.

DONATELLA VERSACE: MARKANIN UZUN VADELİ BAŞARISI İÇİN GEREKLİ

Versace'nin Başkan Yardımcısı ve kreatif direktörü Donatella Versace de yaptığı açıklamada şirketin devrinin 'Versace'nin uzun vadeli başarısı için gerekli' olduğunu söyledi.

Donatella Versace "Bir vizyoner aynı zamanda da güçlü ve tutkulu bir lider olarak her zaman hayran olduğum John Idol'ın yönetimindeki bir gruba katılmaktan dolayı hepimiz çok heyecanlıyız" dedi.