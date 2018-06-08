'MHP'yle ittifakımız zaten bitecek, onlara değil bize oy verin'

Bahçeli, Kadir Has Kongre Merkezi Spor Salonu'nda yaptığı konuşmada AKP'li milletvekili adaylarına sert uyarılarda bulundu. Bahçeli'nin “Özellikle AK milletvekili adayları oyuna gelmeyin. Kendinize dikkat edin, fitneye düşmeyin. İttifakımız AKP ve MHP’dir. Cumhurbaşkanı adayımız Recep Tayyip Erdoğan’dır. MHP’yi dışlamaya gücünüz yetmeyecektir. Bunu böyle bilin” ifadeleri dikkat çekti.







Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, MHP Genel Merkezi'ne son günlerde AKP'li adayların propaganda yöntemine ilişkin şikayetler gelmeye başladı.





'AKP'Lİ ADAYLAR: MHP'Yİ BOŞVERİN, BİZE OY VERİN'





MHP’li il yöneticilerinin doğrudan Bahçeli’ye de ilettiği bu şikayetler, AKP’li milletvekili adaylarının “İttifak ileride son bulacak. MHP’yi boş verin AKP'ye oy verin” şeklinde bir söylem kullandıkları ekseninde yoğunlaştı. Özellikle MHP ile başa baş olunan iller ve Orta Anadolu bölgesinde AKP saflarında yer alan milliyetçi kökenli isimlerin bu söylemi kullandıkları anlatıldı.







'MHP İLE İTTİFAK BOZULACAK DİYEREK OY TOPLAMA ÇALIŞIYORLAR'





Televizyon programlarında da bu söylemin izlerini gören Bahçeli bu algıya tepki gösterdi. Güneydoğu ve Doğu’da Kürt kökenli vatandaşların oylarına göz kırpan AKP'li bazı adayların, bölgede MHP ile ittifaktan duyulan rahatsızlığı gelecekte ittifakın bozulacağını adres göstererek gidermeye ve oy toplamaya çalıştığı belirtiliyor.







