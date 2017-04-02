MHP'ye Evet için salon var. Ama giden yok





KASTAMONU'DA DA KATILIM OLMADI





Ülkücülerin kalelerinden biri olarak gösterilen Kastamonu yapılan 'evet' toplantısına da çok cılız bir katılım gerçekleşti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya ve Aydın Milletvekili Deniz Depboylu'nun "evet"i anlattıkları toplantıda, salonun ancak dörtte birinin doldurulabildiği göze çarptı. Kaynak: MHP Genel Merkezi, toplantıları dolduracak partili bulamıyor















MHP içindeki Başkanlık sistemi krizi büyürken, Genel Merkez'in ve il/ilçe teşkilatlarının düzenlediği kongre ve referandum toplantılarına katılacak partili bulamıyor...MHP Konya Yunak ilçe kongresi, MHP Konya İl Başkanı Murat Çiçek, 2 il yöneticisi ve 14 MHP İlçe yöneticisi ile birlikte 17 kişiyle yapılmıştı.Parti tabanının 'hayır' demesine rağmen referandumda 'evet' için çalışma yürüten MHP Genel Merkezi, Ankara ikinci seçim bölgesi için referandum bilgilendirme toplantısı düzenlendi.MHP Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin, MHP Ankara Milletvekilleri Erkan Haberal, Mustafa Mit ve MHP Ankara İl Başkanı Fatih Çetinkaya’nın konuşmacı olduğu toplantıda, konuşmacılar boş salona konuştu.