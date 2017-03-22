Cemil Çiçek'ten Bahçeli'yi kızdıracak sözler





Başbakan Binali Yıldırım, eski bakanlara verdiği kahvaltıda, gündemi ve başkanlık referandumunu konuştu.

Yıldırım, kendisine yöneltilen 'Hayır' çıkabileceği uyarısına ilişkin, "Şu anda referandum güvenoylamasına dönüştü. ‘Evet' çıkarsa hükümet güvenoyu almış, ‘Hayır' çıkarsa almamış sayılacakmış gibi bir hava yayılıyor" dedi.

CEMİL ÇİÇEK: MHP'NİN PEŞİNE TAKILMAMIZ YANLIŞTI

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın haberine göre, Eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, "Cumhurbaşkanlığı sistemine ilişkin düzenlemenin hem zamanlamasını hem de içeriğini yanlış buluyorum. Üstelik MHP'nin bu işin içinde olması ve gerçek niyetleri konusunda farklı değerlendirmeler yapılıyor; peşlerine takılmamız yanlıştı. Önceliğimiz ülkenin gerçek sorunları olmalıydı. Bununla zaman kaybediyoruz" ifadelerini kullandı.

'PARTİMİZDE BİR TEPEDEN BAKIŞ, AYAR VERME HALİ VAR'

(Eski Devlet Bakanı) Sait Yazıcıoğlu: Ben iyi bir gözlemciyimdir, referandum sürecinde İstanbul'da birçok insanla temasım oldu. Bana göre İstanbul'da ‘Hayır'lar önde. Partimizde son dönemlerde, bir tepeden bakış, bir ayar verme hali var. Bu tavır halkı bizden uzaklaştırıyor. Bir yandan içerde çatışma yaratılıyor, diğer yandan Avrupa'da yeni bir cephe açılıyor. İlk bakışta faydalı görünse de uzun vadede hem partiye hem ülkeye ciddi zararlar verir. Diplomatik bir dille, ilişkiler yürütülmeli.

(Eski AB Bakanı) Volkan Bozkır: Dünya küçüldü artık, sınırlar eskisi gibi değil. Burada olan, burada konuşulan her şey dünyanın öbür ucundaki insanı ilgilendiriyor. O yüzden özellikle diğer ülkelerle kurulan ilişkilerde akılcı, mantıklı ve ileriyi gören bir anlayış benimsemeliyiz. Gelecek yıllarda yaşanacakları düşünerek adım atmalıyız. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın 3 milyonu Almanya ve Hollanda'da. Bunların geleceği açısından da bu çok önemli. Biz Avrupalıyız zaten. O yüzden Avrupalı gibi davranmamız gerekir.

(Eski Ticaret Bakanı) Ali Coşkun: Ben bir işadamıyım ve bu çevreyle ilişkilerim çok yakın. Son dönemlerde ciddi sıkıntı yaşanıyor. Millette bir güven sorunu yaşanıyor. Alınan tüm tedbirlere karşı bekleme duygusu hâkim. İşadamlarının tedirgin bekleyişi var. Bunu ortadan kaldıracak politikalar izlenmesi gerekir.