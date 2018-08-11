Samanyolu Haber /Gündem / MHP'nin doları mı varmış? Bahçeli 'Genel Merkez'dekileri bozdurun' dedi... /11 Ağustos 2018 10:02

MHP'nin doları mı varmış? Bahçeli 'Genel Merkez'dekileri bozdurun' dedi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ''MHP Genel Merkezi'nin hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa bozdurulsun'' dedi

SHABER3.COM

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, yükselen döviz kurlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklama sonrasında parti genel merkezine de "döviz bozdurulması" yönünde talimat verdi.

Bahçeli, MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya "2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk lirasına dönüştürülmesi" yönünde talimatta bulundu.

MHP'nin dövizi olup olmadığı ve ne varsa ne kadar bozduracağı bilinmezken hazine yardımları Türk lirası üzerinden yapılıyor.

Bu arada Tayyip Erdoğan yaklaşık bir yıldır dolar bozma çağrısında bulunuyor
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'nin doları mı varmış? Bahçeli 'Genel Merkez'dekileri... Sonraki Haber >>

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Erdoğan Damadından rol çaldı

Erdoğan Damadından rol çaldı

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:41:56