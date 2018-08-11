MHP'nin doları mı varmış? Bahçeli 'Genel Merkez'dekileri bozdurun' dedi...

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, yükselen döviz kurlarıyla ilgili Twitter'dan yaptığı açıklama sonrasında parti genel merkezine de "döviz bozdurulması" yönünde talimat verdi.







Bahçeli, MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya'ya "2018 yılında alınan hazine yardımlarından dövize bağlı olanlar varsa, pazartesi gününden itibaren Türk lirasına dönüştürülmesi" yönünde talimatta bulundu.





MHP'nin dövizi olup olmadığı ve ne varsa ne kadar bozduracağı bilinmezken hazine yardımları Türk lirası üzerinden yapılıyor.





Bu arada Tayyip Erdoğan yaklaşık bir yıldır dolar bozma çağrısında bulunuyor