Samanyolu Haber /Gündem / MHP'nin af teklifinin detayları belli oldu /22 Eylül 2018 19:47

MHP'nin af teklifinin detayları belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin hazırladığı ve 24 Eylül Pazartesi günü Meclis'e sunulacak olan af teklifine ilişkin olarak "Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162.989" dedi.

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MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, MHP'nin Af Kanunu Teklifinin detaylarını parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında anlattı.

Yıldız, teklifin 19 Mayıs 2018'den önceki suçları kapsadığını söyleyerek bu tarihe kadarki suçlarda 5 yıl şartlı indirim olacağını açıkladı.

Af teklifinin maddelerini sıralayan Yıldız şunları söyledi:

— Cezaevlerinde fiziki koşullar oldukça yetersizdir. Doluluk buradaki insanların insan haklarına aykırı şekilde olmalarına neden olmaktadır.Türkiye'de 449 cezaevinin kapasitesi 211.274'tür. Dün itibariyle cezaevlerinde toplam 253.535 kişi bulunmaktadır. Cezaevi şartlarında insanların sağlığı bozuluyor, onur ve haysiyetle yaşamak zorlaşıyor. Fiziki yetersizlikler provokasyonlara açık halde. Teklifte 19 Mayıs günü esas alınmıştır. 19 Mayıs 2018 sonrasındaki suçlar kapsam dışı bırakılmıştır. Düzenlemeden faydalanacak kişi sayısı 162.989. Amacı 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere bu tarihten önce işlenen kanunla ayrı tutulanlar hariç 5237 TCK, 765 eski TCK ile özel kanunlardaki suçlar bakımından toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması ve sonucu olarak infazı kalmayanların salıverilmesidir.

— Bir defaya mahsus 5 yıl indirilir, indirim sonrasında infazı gereken ceza kalmazsa hükümlü salıverilir. Kovuşturma evresinde ise görevsizlik kararı, cezanın alt sınırı, soruşturma evresinde alt sınır göz önüne alınarak bir defaya mahsus 5 yıl indirim ile değerlendirilir. Bir defaya mahsus 5 yıl indirimin tekrarının sebebi şudur: Cezaevlerinde hem tutuklu hem hükümlü bir de davası açılmak üzere olan sanıklar vardır. Bunun için tekrarlamak zorundayız. Alt sınırın belirlenmesinde TCK 61’deki ölçütler esas alınarak teşebbüs, iştirak, zincirleme suç, haksız tahrik, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, ceza indirim gerektiren şahsi sebepler göz önünde bulundurulur. Salıverilen hükümlülerin hapis cezasını gerektiren suç işlemeleri ve kesinleşmesi halinde yapılan indirim geri alınarak cezaların infazına başlanır.

Yıldız, af teklifi kapsamı dışında olan suçları da şöyle sıraladı:
— Bazı suçlar kanun dışında. Soykırım, insanlığa karşı suçlar, örgüt, kasten öldürme, kasten öldürmenin nitelikli halleri, insan üzerinde deney, organ doku ticareti, işkence, neticesi sebebiyle ağırlaştırılmış işkence, eziyet, cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki, cinsel taciz, devletin birliği ve ülkenin bütünlüğünü bozma, düşmanla işbirliği, devlete karşı savaşa tahrik, temel milli yararlara karşı faaliyetle bulunma, yabancı devlet aleyhine asker toplama, askeri tesisleri tahrip, düşman devletle maddi ve mali yardım, anayasa ihlali,cumhurbaşkanına suikast fiili saldırı, yasama organına karşı suç, hükümete karşı suç, hükümete karşı silahlı isyan, silahlı örgüt, silah sağlama, suç için anlaşma, askeri komutanlıkların gaspı, halkı askerlikten soğutma, askerleri itaatsizliğe teşvik, yabancı hizmetine asker yazma-yazılma, savaş zamanında emirlere uymama, savaş zamanında yükümlülükleri yerine getirmeme, savaşta yalan haber yapma, seferberlikle ilgili görev ihlali, düşmanla unvan ve benzeri payeleri paylaşma ve kabul, devletin güvenliğine ilişkin belgeler, siyasal veya askeri casusluk, devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama, gizli kalması gereken bilgileri açıklama, uluslararası casusluk, askeri yasak bölgelere girme, devlet sırlarından yararlanma, yasaklanan bilgileri temin, yasaklanan bilgilerin casusluk maksadıyla temini, yasaklanan bilgileri siyasal askeri casusluk maksadıyla açıklama, taksir sonucu casusluk suçu.

— Devlet güvenliğine ilgili belgeleri elinde bulundurma, Terörle Mücadele kapsamındaki suçlar, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, orman kanunundaki suçlar teklifimizin kapsamı dışındadır.
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