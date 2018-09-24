MHP'nin af teklifi Meclis'te

"Cezaevlerinde fiziki koşullar oldukça yetersizdir. Doluluk buradaki insanların insan haklarına aykırı şekilde olmalarına neden olmaktadır" diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, partisinin af konusundaki kanun teklifine ilişkin, "Teklifimiz yasalaşırsa, TBMM'de kabul görürse bu düzenlemeden faydalanacak tutuklu hükümlü sayısı 162 bin 989 kişidir" açıklaması yapmıştı.



Yıldız, kanun teklifinde 19 Mayıs'ı esas aldıklarını belirterek, "19 Mayıs 2018'den sonra işlenen suçlar bu sebeple kapsam dışı bırakılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.