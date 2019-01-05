Samanyolu Haber /Politika / MHP'nin adayı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı /05 Ocak 2019 20:35

MHP'nin adayı Erdoğan'a hakaretten tutuklandı

AKP ile Cumhur İttifakı yaparak 31 Mart yerel seçimlerine hazırlanan MHP'nin Zonguldak'ın Karaman Belde Belediye Başkan Adayı Cevdet Aldağ tutuklandı

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Belediye Başkan Adayı Cevdet Aldağ hakkında 26 Kasım 2018 tarihinde sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği iddiasıyla Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca soruşturma açıldı.

Yerel Pusula gazetesinden Cüneyt Özfidan’ın haberine göre, bir süre önce “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla savcılıkta ifadesi alınan Cevdet Aldağ, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla yeniden gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı’nda işlemleri tamamlanan Karaman Belediye Başkan Adayı eski polis memuru Cevdet Aldağ, sağlık kontrolünden geçirilerek Zonguldak Adliyesi’ne sevk edildi. Aldağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Beycuma Cevaevi’ne gönderildi.
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