MHP'nin aday listesi belli oldu

MHP, 24 Haziran seçimleri için listesini netleştirdi. MHP'nin sosyal medya hesabından paylaşılan listede Genel Başkan Devlet Bahçeli, Osmaniye'den 1. sırada aday oldu.





İstanbul 1. bölgeden Genel Başkan yardımcısı Semih Yalçın 1. sıradan, Celal Adan İstanbul 2. bölge 1. sıradan, Feti Yıldız ise İstanbul 3. bölge 1. sıradan aday oldu.





Ankara 1. bölgeden 1. sıradan Mevlüt Karakaya'yı aday olarak gösteren MHP listelerinde Ankara 2. bölgede ise 1. sıradan ise Sadir Durmaz yer aldı. Ankara 3. bölge 1. sırada ise Yaşar Yıldırım yer aldı.





MHP, İzmir 1. bölge 1. sıradan Hasan Kalyoncu, İzmir 2. bölge 1. sıradan Tamer Osmanağaoğlu aday olarak gösterildi.