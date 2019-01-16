MHP'li Usta partiden ihraç edildi

MHP’den yapılan açıklamada “Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bulunan Samsun Milletvekili Erhan USTA hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulunca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İli, Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Erhan USTA'nın Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4 – (c) , (e) , ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden “KESİN ÇIKARMA'' cezası ile tecziyesine, 16.01.2019 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.







NE OLMUŞTU?





Usta, Samsun adayıyla ilgili AKP il Başkanıyla polemiğe girmiş, AKP'lilere de bazı uyarılarda bulunmuştu.

Usta yayınlanan yerel bir gazeteye verdiği röportajında şu ifadelere yer vermişti:





“MHP olarak Samsun’da 7 belediye istedik. İttifakın olup olmamasını Samsun’a has olarak düşünmemek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak isteğimiz Cumhur İttifakı´nın yerel seçimlerde de başarıya ulaşması. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından da önemli. Ancak olmazsa olmaz değil. Yani müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız biz. Sonuçta genel başkanımız en son yaptığı basın toplantısında jest ile rest arasında bir harf farkı var olarak ifade etmişti.”