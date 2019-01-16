Samanyolu Haber /Politika / MHP'li Usta partiden ihraç edildi /16 Ocak 2019 15:18

MHP'li Usta partiden ihraç edildi

MHP Samsun Milletvekili Erhan Usta partiden ihraç edildi.

SHABER3.COM

MHP’den yapılan açıklamada “Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78. maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası ile cezalandırılması istemiyle Merkez Disiplin Kuruluna sevk edilmiş bulunan Samsun Milletvekili Erhan USTA hakkında düzenlenen disiplin soruşturması dosyası münderecatı Merkez Disiplin Kurulunca müzakere edilmiş, müzakereler sonucunda yapılan gizli oylama ile Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İli, Çankaya İlçe Teşkilatı üyesi Erhan USTA'nın Milliyetçi Hareket Partisi Tüzüğü'nün 78/4 – (c) , (e) , ve (i) maddeleri uyarınca parti üyeliğinden “KESİN ÇIKARMA'' cezası ile tecziyesine, 16.01.2019 tarihinde oy birliği ile karar verilmiştir.” denildi.

NE OLMUŞTU?

Usta, Samsun adayıyla ilgili AKP il Başkanıyla polemiğe girmiş, AKP'lilere de bazı uyarılarda bulunmuştu. 
Usta yayınlanan yerel bir gazeteye verdiği röportajında şu ifadelere yer vermişti:

“MHP olarak Samsun’da 7 belediye istedik. İttifakın olup olmamasını Samsun’a has olarak düşünmemek lazım. Milliyetçi Hareket Partisi olarak isteğimiz Cumhur İttifakı´nın yerel seçimlerde de başarıya ulaşması. Bu yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi açısından da önemli. Ancak olmazsa olmaz değil. Yani müzakerelerde olumlu bir sonuç alınamazsa her türlü sonuca açığız biz. Sonuçta genel başkanımız en son yaptığı basın toplantısında jest ile rest arasında bir harf farkı var olarak ifade etmişti.”

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'li Usta partiden ihraç edildi Sonraki Haber >>

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Keşke anlayabilselerdi!

Keşke anlayabilselerdi!

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Çekiciyi taksiyle takip etti, aracını böyle indirdi

Çekiciyi taksiyle takip etti, aracını böyle indirdi

Hicret ve Cihad-ı Ekber

Hicret ve Cihad-ı Ekber

Belediye başkanı sahnedeyken bıçaklandı

Belediye başkanı sahnedeyken bıçaklandı

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri

CHP'den belgesel: Man Adası Gerçekleri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:33:51