MHP'li Semih Yalçın: İstanbul Cumhur İttifakı’nın hakkıdır!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi çalışmalarını, kentte hemşehri nüfusu yoğun olan 15 ilin teşkilat başkanıyla görüşerek başlattı. MHP Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya Sivas, Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin İl Başkanları katıldı. Toplantı bitiminde yazılı bir açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İstanbul seçimine temel stratejilerinden birinin, bütün Anadolu’yu, bütün Türkiye’yi İstanbul için seferber etmek olduğunu söyledi. Türkiye’deki bütün MHP teşkilatlarının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenecek olması dolayısıyla şimdiden teyakkuza geçtiğini belirten Yalçın şunları ifade etti:







SİYASİ SEFERBELİK ANLAYIŞI İLE ÇALIŞILACAK: “Karargahımızı İstanbul’a kuracağız” cümlesiyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine atfettiği önemi vurgulayan Sayın Genel Başkanımızın talimatları doğrultusunda, ilk etapta İstanbul’daki hemşehri nüfusu 250 bin ve yukarısına ulaşan taşra kentlerimizin il başkanları bugün gerçekleşen toplantıda bir araya gelmiştir. İstanbul’da en büyük hemşehri profiline sahip olan Sivas ilinden başlayarak Kastamonu, Ordu, Giresun, Tokat, Samsun, Erzurum, Malatya, Trabzon, Sinop, Erzincan, Rize, Kars, Ardahan ve Mardin illerinin il başkanları toplantıda hazır bulunmuşlardır. Daha sonra diğer illerin il başkanları da aynı şekilde toplantıya çağırılacaklardır. Böylece İstanbul seçimleri için sadece Genel Merkezimiz ile İstanbul il teşkilatı değil, yurt sathındaki teşkilatlarımızın hepsinin sahada olması, 23 Haziran’a kadar gerçekleşecek çalışmalara bir siyasi seferberlik anlayışı içinde katkıda bulunması sağlanacaktır.





MİLLETVEKİLLERİ, MYK, MDK ÜYELERİ SAHADA: İstanbul seçimine ilişkin saha çalışmaları, Cumhur İttifakı’nın diğer ortağı AK Parti ile uyum ve ortak anlayış çerçevesinde, ittifakın ruh ve özüne uygun olarak yürütülecektir. Yurdun dört bir yanında görev yapan teşkilatlarımız, taşra-İstanbul ilişkisi içinde yaşatılan ortak değerler üzerinden hemşehrileriyle temas kuracaklar, kucaklaşacaklardır. Bütün MHP milletvekilleri, MYK ve MDK üyeleri bu çalışmalara nöbetleşe katılacaklardır.





İSTANBUL CUMHUR İTTİFAKI TARAFINDAN YÖNETİLMEYİ HAK EDİYOR: Türkiye’de politikanın da ekonominin de nabzının attığı, dünyanın merak ve gıpta nazarlarını çevirdiği İstanbul’u kimin yönetmesi gerektiği sorusunun cevabı tektir. İstanbul, millî mutabakat ruhunun siyasi çatısı konumundaki Cumhur İttifakı’nı oluşturan MHP ve AK Partinin ortak adayı tarafından yönetilmeyi hak etmektedir. Ortak adayımız elbette Sayın Binali Yıldırım’dır.





İKTİDAR YSK’YA BASKI YAPMADI: İstanbul seçimlerinin iptaline ilişkin kararda hiçbir iltimas, hiçbir kayırma söz konusu olmamıştır. İktidar tarafından YSK’ya baskı da yapılmamıştır. YSK bağımsız bir yargı kurumudur ve İstanbul’la ilgili kararını hiçbir tesir altında kalmadan vermiştir. Seçimlerin yenilenmesi, bir parti veya kişinin haklarına tecavüz anlamına gelmemektedir. Aksine, yenilenecek seçimlerle bir hakkın teslimi, millî iradenin sandığa şaibesiz yansımasıyla sağlanmış olacaktır. İtiraz hakkı kullanılırken kimsenin hakkı elinden alınmamış, kimsenin hakkı yenmemiş, bilakis “hakkın yerini bulması” amaçlanmıştır. Meşruiyetten zerrece sapma olmamıştır. Hukuk yolundan ayrılınmamıştır. Kamuoyunda vicdani huzurun karşılık bulması, demokratik rejimlerin hayatiyeti açısından büyük önem taşımaktadır. Üstelik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin yenilenmesi kararıyla hukuk nizamının işlerliği sınanmış, böylece vicdanlar huzur bulmuştur. Adalete duyulan güven sarsılmamış, bilakis artmıştır.