MHP'li muhalifler referandum için sahaya iniyor







MHP’den ihraç edilen genel başkan adayları ve muhalifler ile ülkücülerin kurduğu “Türk Milliyetçileri Hayır Diyor” platformu çalışmalarına başlıyor. Platform üyeleri yarından itibaren Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi ve Demokrat Parti’nin de aralarında bulunduğu siyasi partileri ziyaret turuna çıkacak. İlk ziyaret ise Gültekin Uysal’ın Genel Başkanlık koltuğunda oturduğu Demokrat Parti’ye yapılacak. Heyette; Bağımsız Gaziantep Milletvekili Prof. Dr. Ümit Özdağ, MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, MHP Isparta Milletvekili Nuri Okutan, MHP Genel Başkan Adayı Sinan Oğan ve Nevzat Bor bulunuyor.





‘ORTAK HAREKET ETME TEKLİFİNDE BULUNACAĞIZ’





MHP Kayseri milletvekili Yusuf Halaçoğlu “Referandum çalışmaları kapsamında gerçekleştireceğimiz bir ziyaret. Referandum için hayır tavırını takınanlarla ortak hareket etme konusunda tekliflerimizi sunacağız. Platform olarak 18 Şubat’ta Ankara’da bir deklerasyon yayımlayacağız. O tarihe kadar siyasi partilere yönelik ziyaretlerimiz sürecek. BBP’ye de Saadet’e de Demokrat Parti’ye de gideceğiz” diye konuştu. Halaçoğlu, Sözcü’nün sorunu üzerine ziyaret zincirinde ‘sol partilerin’ bulunmadığını belirtti.





PLATFORM GEÇEN HAFTA KURULMUŞTU





MHP’de, Bahçeli’ye karşı geçtiğimiz yıl adaylıklarını açıklayan; Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan’ın etkin rol oynadıkları platformun kuruluşu geçtiğimiz hafta resmen duyurulmuştu.





Sözcü