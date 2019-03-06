MHP'li Oktay Vural'dan AKP'ye tepki

Uzun yıllar MHP'de grup başkanvekilliği ve genel başkan yardımcılığı yapan Oktay Vural Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda AKP'li vekillerin sözlerine tepki gösterdi.





Sivas Belediye Başkanı Adayı Hilmi Bilgin'e oy isterken "Hilmi Bey'e vereceğiniz destek mahşer günü beraat belgeniz olur" diyen AKP Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz ve "Yarın mahşerde Allah'ın karşısına çıktığınız zaman, Allah o emaneti bize verdiğinizden dolayı size inşallah hiçbir hesap sormayacak" diyen AKP Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Kasım Gülpınar'a isim vermeden tepki gösteren Vural şunları yazdı:



















































