Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li muhalifler yeniden harekete geçiyor /31 Ocak 2017 16:56

MHP'li muhalifler yeniden harekete geçiyor

MHP'li eski yeni vekiller, Ülkü Ocakları eski başkanları Anayasa değişikliği referandumunda partiler üstü bir 'hayır' kampanyası yürütmek için "Türk Milliyetçileri 'Hayır diyor Organizasyonu Komitesi" kurdu. Meral Akşener, Sinan Oğan, Koray Aydın ve Ümit Özdağ, Yusuf Halaçoğlu gibi isimlerin katılımıyla Komite ilk toplantısını dün Ankara'da Milli Düşünce Merkezi'nde yaptı.

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Gelecek hafta ikinci kez bir araya gelmeyi planlayan katılımcılar, referandumda 'hayır' oyu vermeyi düşünen Saadet Partisi ve Büyük Birlik Partisi gibi partilerle de temasa geçecek. MHP Kayseri Milletvekili Yusuf Halaçoğlu, dünkü toplantıda komitenin referandum sürecinde yapılacaklara ilişkin görüş alışverişinde bulunduğunu belirterek, bu oluşumun partiler üstü olacağına dikkat çekti.

Halaçoğlu, hayır kampanyasını bir partiyi ya da kişiyi hedef alarak yürütmeyeceklerinin altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anayasa değişiklikleri padişahlıkta bile olmayan bir tek adam rejimini getiriyor. Biz tek adam yönetimine karşı demokratik hukuk devletini, kuvvetler ayrılığını savunan herkesi bu oluşumda yer almaya davet edeceğiz. Partiler üstü bir hareket olacak. Ama hayır oyu vereceğini açıklayan Saadet Partisi, Büyük Birlik Partisi gibi partilerle de temasa geçeceğiz. Anayasa değişikliği yürütmeyle birlikte yasama ve yargıyı tek elde topluyor. Bu sistem Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinde var ve kimse mutlu değil. Biz de Türkiye'de buna hayır diyecek herkesle görüşüp ortak ne yapacağımızı planlamak için dün ön bir toplantı yaptık."

GENİŞ TOPLANTI 18 ŞUBAT'TA


Gelecek hafta ikinci kez toplanarak komite yönetiminin belirleneceğini anlatan Halaçoğlu, Başkanlığını eski bakanlardan Sadi Somuncuoğlu'nun yaptığı Milli Düşünce Merkezi'nde bir araya geldiklerini söyledi. Halaçoğlu, 18 Şubat'ta geniş katılımlı bir toplantı yaparak“Hayır” kampanyasını resmi olarak başlatacaklarını açıkladı.
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