MHP'li isimden AKP'ye tepki: Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir

AKP'li Mahir Ünal, Sivas'ta yaptığı konuşmada "Dün Adnan Menderes'in 'Yeter söz de karar da milletindir' iradesinin o günkü ismiydi. Necmettin Erbakan'ın bu milletin iddialarına dair savunmasıydı. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın büyük vizyonuydu, Alparslan Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı ve tabii AK Parti, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun uğruna mücadele ettiği değerlerin de bugünkü adıdır" ifadelerini kullanmıştı.







'DENSİZLİK'





Ünal'ın sözlerine ise MHP eski Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Atila Kaya tepki gösterdi.





Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ünal'ın sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Mahir Ünal 'AKP Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı' deme densizliğinde bulunmuş. Oysa Başbuğ, Türk Milletini, sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye, çiğnenen hukuk düzenine, ahlaksız iktisadi yapıya çağırmıyordu. Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir!"



