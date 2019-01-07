Samanyolu Haber /Politika / MHP'li isimden AKP'ye tepki: Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir /07 Ocak 2019 18:21

MHP'li isimden AKP'ye tepki: Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir

AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal'ın partisinin Sivas İl Başkanlığı'nda yaptığı konuşmasında kullandığı ifadeler, eski Ülkü Ocakları Başkanı Atila Kaya tarafından tepkiyle karşılandı. Kaya, "Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir" ifadelerini kullandı.

SHABER3.COM

AKP'li Mahir Ünal, Sivas'ta yaptığı konuşmada  "Dün Adnan Menderes'in 'Yeter söz de karar da milletindir' iradesinin o günkü ismiydi. Necmettin Erbakan'ın bu milletin iddialarına dair savunmasıydı. Merhum Cumhurbaşkanımız Turgut Özal'ın büyük vizyonuydu, Alparslan Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı ve tabii AK Parti, merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun uğruna mücadele ettiği değerlerin de bugünkü adıdır" ifadelerini kullanmıştı.

'DENSİZLİK'

Ünal'ın sözlerine ise MHP eski Milletvekili ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Atila Kaya tepki gösterdi.

Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ünal'ın sözlerini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Mahir Ünal 'AKP Türkeş'in bu millete dair iddiasıydı' deme densizliğinde bulunmuş. Oysa Başbuğ, Türk Milletini, sokaklarda ıspanak fiyatına satılan demokrasiye, çiğnenen hukuk düzenine, ahlaksız iktisadi yapıya çağırmıyordu. Başbuğ'un çağrısının bugünkü anlamı AKP'ye direnmektir!"

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'li isimden AKP'ye tepki: Başbuğ'un çağrısının... Sonraki Haber >>

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Polisleri tekme tokat döven eski boksör Fransa'da günün konusu oldu

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Tulumban al yetiş imdada, yangın var!.

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

Oyuncunun ayağının kırılması kameralara yansıdı

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...

Şaşkına çeviren görüntü

Şaşkına çeviren görüntü

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi

Apple mağazasını soydular

Apple mağazasını soydular

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?

Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:04:00