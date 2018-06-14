Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li isimden AKP'li vekillere: Bunlar Erdoğan olmasa muhtar bile olamaz /14 Haziran 2018 10:12

MHP'li isimden AKP'li vekillere: Bunlar Erdoğan olmasa muhtar bile olamaz

MHP'nin Ordu'da 1. sıradan milletvekili adayı olarak gösterdiği Cemal Enginyurt, iktidar partisinin vekil adayları için "Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa, köyüne muhtar olamaz" dedi.

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MHP'nin dün Ordu Fatsa'da düzenlediği iftar programında konuşan Enginyurt, AKP'li vekillerle ilgili ilginç ifadeler kullandı. AKP'li vekiller için, "Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa, köyüne muhtar olamaz" diye belirten Enginyurt, AKP'li seçmenin vekil adayının kim olduğuna bakmadan Erdoğan'a oy verdiğini söyledi.

Enginyurt, AKP'li vekiller için, "Kendi cumhurbaşkanına sahip çıkamayanlar, 'Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bizi de gönderin' diyor" diye belirtti.

Enginyurt'un ifadeleri şöyle:

“Ne yaptınız, vekilin kim olduğuna bakmadan gittiniz Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiniz. Bu vekiller, Recep Tayyip Erdoğan olmasa, köyüne muhtar olamaz, muhtar. Siz Recep Tayyip Erdoğan’a oy verdiğiniz için bunlar seçildi. Şimdi tutuştular. Yav diyorlar, 'oyları aman ayırmayın…' Niye? 'Recep Tayyip Erdoğan’ın Meclis’te güçlü olması lazım…' Oğlum 300 vekil bizde. Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkamadınız, şimdi nasıl sahip çıkacaksınız? Özgür Özel diye tipitip bir oğlan, cumhurbaşkanına en ağır hakareti etti de, bir taneniz cevap veremediniz. Sizin gibi 300 kişi olacağına, bir Cemal Enginyurt olsaydı, Özgür Özel, şimdi 3 gündür yoğun bakımda yatıyor olurdu. Kendi cumhurbaşkanına sahip çıkamayanlar, 'Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bizi de gönderin' diyor. Recep Tayyip Erdoğan muhtemelen beni dinleyince der ki, şunların 6’sı geleceğine, bir Cemal Enginyurt gelse yeter der. Yani 75 yaşındaki Şener amca mı Recep Tayyip Erdoğan’a sahip çıkacak, yolda yürüyemiyor ya?”
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