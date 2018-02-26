Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li belediyenin hoparlöründen PKK marşı çaldılar /26 Şubat 2018 22:06

MHP'li belediyenin hoparlöründen PKK marşı çaldılar

Manisa'nın Turgutlu Belediyesi'nin merkezi sistemle yapılan yayınına giren kişi ya da kişiler, hoparlörden PKK marşı çaldı.

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Merkezi sistemle yayın yapılan Turgutlu Belediyesi'nin hoparlöründen, dün saat 14.40'ta, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından 'Çerxa Soreşe' olarak bilinen marş çalındı. İlçenin tamamını kapsamasına rağmen yapılan yayın, sadece Ege Umut Hastanesi çevresi, Urganlı Mahallesi, Derbent Mahallesi, Alpaslan Türkeş Meydanı ve Selvilitepe Mahallesi'nden duyuldu. Yayını duyup, anlam veremeyenler ise tepki gösterdi. Turgutlu Belediyesi'nce konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

"Kamuoyuna önemle duyurulur. 25.02.2018 tarihinde 14.40 sıralarında, belediyemiz merkezi yayın sistemine bağlı ancak telsiz frekans sistemiyle çözülen bazı mahallelerimizdeki anons sistemine, illegal yöntemlerle müdahalede bulunulmuştur. Belediyemiz kontrolü dışında 1- 2 dakika süreli kanunsuz yayın yapılmıştır. Konu, ilgili mercilere iletilmiş olup, şüphelilerin yakalanması amacıyla Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerekli soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna saygılarımızla bildiririz."



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