Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li Belediyeden eski MHP'li Başkana haciz /12 Mayıs 2019 13:40

MHP'li Belediyeden eski MHP'li Başkana haciz

MHP'li Manisa Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün, görevden alınan MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk hakkında, haciz işlemi başlattığı ortaya çıktı.

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31 Mart yerel seçimlerinde MHP'den tekrar aday gösterilen ve seçimleri kazanan Cengiz Ergün'ün, 31 Mart seçimleri öncesinde görevden alınan eski MHP Manisa İl Başkanı Erkan Öztürk hakkında, geçen günlerde, haciz işlemi başlattığı ortaya çıktı.

Eski Başkan Erkan Öztürk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin, kendisine herhangi bir bilgi verilmeden ve tebligat gönderilmeden, kanunsuz şekilde haciz koydurduğunu ileri sürdü.

Erkan Öztürk, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 1290 TL'lik borç için, 3 milyonluk hesap ve mallarına da el konulduğunu ifade etti. Öztürk, ayrıca, Büyükşehir belediyesinin MHP il teşkilatının kulandığı araç dahil tüm araçlara haciz koyduğunu da iddia etti.Öte yandan, Cengiz Ergün ile Erkan Öztürk arasındaki gerginlik yeni değil. İki isim, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde de karşı karşıya gelmiş, Erkan Öztürk görevden alınmıştı. 

İşte Erkan Öztürk'ün o paylaşımları: 


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