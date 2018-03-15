Samanyolu Haber /Gündem / MHP'li başkan: AKP'yle tabanda ittifak yok, bütün kapılar yüzümüze kapanıyor /15 Mart 2018 15:07

MHP'li başkan: AKP'yle tabanda ittifak yok, bütün kapılar yüzümüze kapanıyor

Manisa'nın MHP'li Belediye Başkanı Cengiz Ergün, partisinin genel merkezinin aksine AKP ile tabanda bir ittifak olmadığını söyledi.

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Manisa’nın MHP’li Belediye Başkanı Cengiz Ergün, partisinin genel merkezinin aksine AKP ile tabanda bir ittifak olmadığını söyledi. Seçimlere bir yıl kala, bütün kapıların yüzlerine kapanmaya başladığını vurguladı.



Gazetebaykuş’un haberine göre Cengiz Ergün, 14 Mart akşamı yerel bir televizyon kanalının canlı yayınına katıldı. Yerel seçimler öncesi son seneye girildiğini anımsatan Ergün, “Çok açıkça söylüyorum. Tüm kapılar kapanmaya başladı. Tamamen engellemeye başladılar” dedi.

Ergün, sunucunun “ama nasıl olur ittifak var” sözleri üzerine ise şunları söyledi:

“İttifak yukarıda var, tabanda yok. Manisa’da o ittifakı göremiyorum ben siyasi olarak. Başbakan Yıldırım, geldi buraya ‘Manisa’nın anahtarını istiyorum’ dedi. Nasıl ittifaklık bu!”
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