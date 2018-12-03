Samanyolu Haber /Gündem / 'MHP'den istifa eden belediye başkanı İyi Parti'ye geçiyor' iddiası /03 Aralık 2018 16:47

'MHP'den istifa eden belediye başkanı İyi Parti'ye geçiyor' iddiası

MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İyi Parti'ye geçeceği söyelniyor.

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MHP'den istifa eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın İyi Parti'ye katılma kararı aldığı ileri sürüldü.

31 Mart 2019 yerel seçimlerine doğru MHP'den aday gösterilmeyen ve partisinden istifa eden Kocamaz'ın İyi Parti'ye geçeceği söyleniyor.

Yeniçağ'ın haberine göre Kocamaz yarın (4 Aralık) İyi Parti'nin Meclis Grup Toplantısı'nda parti rozeti takacak.

MHP'den yeniden aday gösterilmeyen Kocamaz 20 Kasım'da düzenlediği basın toplantısında partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.
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