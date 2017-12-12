Samanyolu Haber /Ekonomi / MHP'den 'Bitcoin nereye varmak istemektedir' raporu /12 Aralık 2017 11:25

MHP'den 'Bitcoin nereye varmak istemektedir' raporu

MHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kenan Tanrıkulu, her gün yeni bir rekor kıran sanal para birimi Bitcoin için bir rapor hazırladı.

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Raporda, "Dünyadan geri kalmamak adına Türkiye'de kripto para sistemi hakkında yasal mevzuat çalışmalarına başlanmalıdır" denildi.

Milliyet'in haberine göre, Tanrıkulu'nun raporunda Dünyada 5.8 milyon kişinin sanal para birimi kullandığına dikkat çekildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Halen Türkiye’de çok sayıda işletme kripto para ile ödeme kabul etmekte, Bitcoin tarzı kripto para birimlerini kullanan müşterilerin sayısı artmaktadır. Mevzuatımızda kripto paralarla ilgili herhangi bir söylem bulunmadığı ve kripto paralar kullanılarak vergi kaçırma, kara para aklama gibi yasa dışı işler yapılmadığı sürece kripto para kullanımı yasal olduğu söylenebilecektir. Bu nedenle Türkiye’de kripto paralar ile alışveriş yapmak, al-sat yaparak yatırım yapmak ve madencilik yaparak kripto para üretmek Türkiye’de henüz suç kapsamında değildir.”

Tanrıkulu’nun hazırladığı raporda, dünyadan geri kalmamak adına Türkiye’de de kripto para sistemi hakkında yasal mevzuat çalışmalarına bir an önce başlanması gerektiği de belirtildi.

Raporda, Türkiye piyasalarında ‘Bitcoin kullanılan’ bazı işletmelerden de örnek verildi. Raporda yer alan ifadelere göre göre Bitcoin, Türkiye’deki bazı eczane, perdeci, helal market, otel, inşaatçı ve gözlükçülerde kullanılabiliyor.

Öte yandan Chicago merkezli CBOE, dünyada Bitcoin'le vadeli işlem yapan ilk borsa olmuştu. Wall Street'e giriş yapan ve meşruluk kazanan Bitcoin'in değeri yeniden artışa geçmişti.
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