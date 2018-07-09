Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den Akşener'e suç duyurusu /09 Temmuz 2018 14:49

MHP'den Akşener'e suç duyurusu

MHP, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hakkında suç duyurusunda bulundu. Akşener, “Partimize ve namusumuza dil uzattılar” demişti.

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Gazeteduvar'ın haberine göre suç duyurusunun ardından MHP Lideri Bahçeli’ye yakın kaynaklar şu açıklamayı yaptılar; Sayın Akşener’in namusuna kimin, nerede, hangi iftirayı attığı meçhul. Siyasi ahlakımız, vicdani ve insani vasfımız hiç kimsenin böyle bir zan ve töhmet altında bırakılmasına razı gelmez, onay vermez. MHP, medyaya yansıyan böylesi ağır bir suçlamanın aydınlığa kavuşması için, konuyla ilgili dedikodu yapan birkaç İP’li milletvekili hakkında ve bahsedilen 2015 yılındaki kaset olayının derinleştirilerek aydınlatılması konusunda suç duyusunda bulunmayı tartışmakta ve düşünmektedir.  MHP’ye ve Liderine yönelik iftiranın ağırlığı dikkate alındığında bunu kaçınılmaz bir zaruret olarak değerlendiriyoruz. İYİ Parti’de her şeye rağmen fedakarca çaba ve çalışmalar gösteren, bir vesileyle içimizden kopmuş arkadaşlarımızın gayretlerinin gerisinde kalmış Sayın Akşener, ne zaman partisinin genel başkanlığından ayrılmayı düşünüyor? Bunu merak ediyor ve sormak istiyoruz.

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