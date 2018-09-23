MHP'den AKP'ye ittifak mesajı

Yazılı açıklama yayınlayan Yalçın, partilerinin genel başkanı Devlet Bahçeli’nin, 24 Haziran’ın ardından da yerelde ‘mahalli dinamikler’e zarar vermeyecek bir ittifakın düşünülebileceğini söylediğini aktardı.





MHP’li yönetici, Bahçeli’nin sözleri sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan olumlu değerlendirmeler geldiğini belirterek ittifak görüşmelerinin başlaması için fikri mutabakatın oluştuğunu dile getirdi.







Yalçın, AKP Sözcüsü Ömer Çelik’in dün açıklama yaptığını belirterek şunları kaydetti:“Sayın Ömer Çelik, Cumhur İttifakı’nın geleceği açısından iki düşündürücü hususun altını çizmiş bulunmaktadır. Birincisi Sayın Çelik, partimizin af yasası teklifi konusunda açıkça ‘MHP ile aynı yerde durmadığımız ortadadır’ diyerek şimdiden niyet beyanında bulunmuştur. İkincisi de yerel seçimlerle ilgili muhtemel ittifak konusunda, ‘AK Parti her yerde seçimlere girecektir. Her ilçede aday çıkaracak şekilde partimiz çalışmalarını yürütüyor. AK Parti’nin bir yerde seçime girmemesi söz konusu değil’ şeklinde ifadeler kullanmıştır. Sayın Çelik’in beyanlarına bakıldığında; Sayın Genel Başkanımızın Cumhur İttifakı çerçevesinde yerel seçimlerle ilgili ortaya koymak istediği stratejinin algılanmadığı, doğru anlaşılmadığı ortaya çıkmaktadır.”





Yalçın, Bahçeli’nin İstanbul’da büyükşehir belediyesi için aday çıkarmayacaklarını açıklamasının zafiyet olarak anlaşılmasının yanlış olduğunu belirterek “AK Parti Sözcüsü Sayın Çelik’in, mesele enine boyuna taraflarca teati edilmeden, masaya yatırılmadan çıkış yapması hangi akla hizmet etmektedir?” diye sordu.







MHP’li yönetici “Sayın Ömer Çelik’in açıklamalarını dikkate alacak olursak yerel seçimlerle ilgili ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır” ifadelerini kullandı.





AKP ile MHP, 24 Haziran seçimlerine, çıkarılan bir yasa sayesinde‘cumhur ittifakı’ adıyla girmişti. İki partinin yerel seçimde de işbirliği yapabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı.





MHP kanadı ittifak senaryolarına daha sıcak yaklaşırken AKP’den aynı tonda mesajlar gelmemişti.