Samanyolu Haber /Politika / MHP'den AKP'ye İstanbul jesti /20 Eylül 2018 16:46

MHP'den AKP'ye İstanbul jesti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin olarak “MHP, İstanbul’da bir aday çıkartarak, kendi kendini kandırarak, Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez” dedi.

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Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin olarak aday çıkaracağımız yer olur, çıkarmayacağımız yer olur" dedi.

"İstanbul’da aday çıkarttık. Samimi konuşuyorum, İstanbul’da çıkarttığımız adayların geçmişte ne kadar oy aldıkları belli" ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerine "Aday çıkartıp, belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, 'Bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı?" diye devam etti. 

Bahçeli, "MHP, İstanbul'da bir aday çıkartarak, kendi kendini kandırarak, Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez. Çünkü aday çıkardığınız vakit kazanabilecek oran bizim için geçerli" ifadesini kullandı. 

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