MHP'den AKP'ye İstanbul jesti

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre Bahçeli, yerel seçimlere ilişkin olarak aday çıkaracağımız yer olur, çıkarmayacağımız yer olur" dedi.







"İstanbul’da aday çıkarttık. Samimi konuşuyorum, İstanbul’da çıkarttığımız adayların geçmişte ne kadar oy aldıkları belli" ifadesini kullanan Bahçeli, sözlerine "Aday çıkartıp, belediye başkanlığını kazanamayacağınız yerde bir aday çıkarıp, 'Bizim de adayımız var' demenin bir manası var mı?" diye devam etti.





Bahçeli, "MHP, İstanbul'da bir aday çıkartarak, kendi kendini kandırarak, Türk siyasetinde varlığını devam ettiremez. Çünkü aday çıkardığınız vakit kazanabilecek oran bizim için geçerli" ifadesini kullandı.



