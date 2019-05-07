MHP'den 2. çözüm sürecine göstermelik tepki

24 Haziran seçimleriyle başlayan AKP-MHP ittifakında MHP’nin takındığı tavır seçmenini rahatsız etmiş tabandaki tepkilere rağmen parti yönetimi söz konusu ittifakta ısrarcı bir tavır sergilemişti.







Öyle ki muhalefet partilerine karşı AKP ile benzeri politikalar uygulayan MHP, İYİ Parti’nin Meclis’e sunduğu ‘Andımız’ soru önergesine bile ‘ret’ oyu vererek seçmenini şaşırtmıştı.





Yerel seçimlere de birçok il ve ilçede AKP çatısı altında giren MHP, AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstanbul seçimleri tekrarı öncesi başlattığı yeni açılım süreci ile seçmen kaybetme korkusu yaşadı.





GÖRÜŞMEYE SES YOK BAŞLIĞA TEPKİ!





İttifak süresince AKP’nin politikalarına ve tam destek veren MHP, bebek katili Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesine bir tepki göstermezken, Anadolu Ajansı’nın attığı başlık üzerinden AA’nın başkanına istifa çağrısında bulundu.





Öyle ki MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’un, Twitter’dan yaptığı açıklamada AA’nın söz konusu habere ilişkin başlığını eleştirirken, Öcalan’ın avukatlarıyla görüştürülmesine izin veren iktidarı unutması dikkat çekti.





Enginyurt, paylaşımında, “Anadolu Ajansı "İmralı açlık grevine son verin çağrısı yaptı” diyerek haber yapmış. Anadolu Ajansı! İmralı kim? Oradakinin bir adı var, BEBEK KATİLİ APO. Ne yapmaya çalışıyorsun Anadolu Ajansı? Kime yarandın? Kime hizmet ettin? Anadolu Ajansı Başkanı derhal istifa etmelidir” ifadelerini kullandı.











