MHP'den AKP'ye... Erdoğan'ı biz kurtardık... Mecliste biz ne dersek o olur...









Kahramanmaraş’ta partisi tarafından birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Aycan, Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği akşam yemeğinde milletvekili adayları ve partililerle bir araya geldi.









‘MHP’LİLERİN HEPSİ EMRE UYUP ERDOĞAN’A OY VERDİ’





MHP’nin bütün anketlerde yüzde 5-6 oy alacağı şeklinde gösterildiğini, Meclis dışı kalması veya az sayıda milletvekili çıkarak kendi içinde kaos oluşması adına algı operasyonlarının yapıldığını öne süren Sefer Aycan şöyle konuştu:





“Bu seçimlerde en başarılı parti MHP’dir. Bunu; tüm kamuoyu, tüm basın böyle değerlendiriyor. Bu seçimde 2 kazanan var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği seçiminde ise MHP’dir. Biz, Adalet ve kalkınma Partisi’nden önce Cumhurbaşkanı adayı gösterdik. MHP’lilerin hepsi genel başkanının emrine uymuş ve Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermiştir. Eğer toplamda bir fark varsa bunu bizden değil başka yerlerde aramaları lazım.”





ERDOĞAN’I KURTARDIK’





Aycan, sözlerine özetle şöyle devam etti:





“Yüzde 5 oy bekleyenlere en büyük cevabı MHP’ye gönül veren dava arkadaşlarım, parti yönetimimiz, ülküdaşlarım ve Türk milliyetçileri vermiştir. Tabii bu cevap Kahramanmaraş’ta da kendisini göstermiştir. Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır. Ama bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve Meclis aritmetiğinde MHP’yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra Meclis’te siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP Meclis’te kilit konumdadır ve MHP’nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan’ıkurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurtarmıştır, hem Meclis’i kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin.”