Samanyolu Haber /Gündem / MHP'den AKP'ye... Erdoğan'ı biz kurtardık... Mecliste biz ne dersek o olur... /27 Haziran 2018 10:51

MHP'den AKP'ye... Erdoğan'ı biz kurtardık... Mecliste biz ne dersek o olur...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partisinin çıkardığı 49 vekilin TBMM’de kilit önemde olacağına vurgu yaparken “Bundan sonra mecliste siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP Mecliste kilit konumdadır ve MHP’nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan’ı kurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurtarmıştır” dedi.

SHABER3.COM



Kahramanmaraş’ta partisi tarafından birinci sıradan aday gösterilip resmi olmayan sonuçlara göre milletvekili seçilen Aycan, Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı’nın düzenlediği akşam yemeğinde milletvekili adayları ve partililerle bir araya geldi.


 
‘MHP’LİLERİN HEPSİ EMRE UYUP ERDOĞAN’A OY VERDİ’

MHP’nin bütün anketlerde yüzde 5-6 oy alacağı şeklinde gösterildiğini, Meclis dışı kalması veya az sayıda milletvekili çıkarak kendi içinde kaos oluşması adına algı operasyonlarının yapıldığını öne süren Sefer Aycan şöyle konuştu:

“Bu seçimlerde en başarılı parti MHP’dir. Bunu; tüm kamuoyu, tüm basın böyle değerlendiriyor. Bu seçimde 2 kazanan var. Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilliği seçiminde ise MHP’dir. Biz, Adalet ve kalkınma Partisi’nden önce Cumhurbaşkanı adayı gösterdik. MHP’lilerin hepsi genel başkanının emrine uymuş ve Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermiştir. Eğer toplamda bir fark varsa bunu bizden değil başka yerlerde aramaları lazım.”

ERDOĞAN’I KURTARDIK’

Aycan, sözlerine özetle şöyle devam etti:

“Yüzde 5 oy bekleyenlere en büyük cevabı MHP’ye gönül veren dava arkadaşlarım, parti yönetimimiz, ülküdaşlarım ve Türk milliyetçileri vermiştir. Tabii bu cevap Kahramanmaraş’ta da kendisini göstermiştir. Elbette 49 vekil bizim beklediğimizden azdır. Ama bugünkü 49 vekil, bütün değerlerin üstündedir, büyük bir mücadelenin eseridir ve Meclis aritmetiğinde MHP’yi kilit konumuna getirmiştir. 600 vekil var ama her zaman, bundan sonra bütün gözler 49 vekilin üzerinde olacaktır, genel başkanımızın üzerinde olacaktır. Bundan sonra Meclis’te siyaseti MHP yapacaktır. Biz ne dersek, o olacaktır. Bugün MHP Meclis’te kilit konumdadır ve MHP’nin genel başkanı hem Recep Tayyip Erdoğan’ıkurtarmıştır, hem Adalet ve Kalkınma Partisi’ni kurtarmıştır, hem Meclis’i kurtarmıştır, hem devleti kurtarmıştır. Bu da böyle bilinsin.”
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP'den AKP'ye... Erdoğan'ı biz kurtardık... Mecliste... Sonraki Haber >>

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

KHK ihracını protesto eden kadına yumruklu gözaltı

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Akşener Genel Başkanlığa devam edecek...

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

Erzurum'da pusulalara AKP ve Erdoğan mührü basan başkan kaydedildi

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

AKP ve Erdoğan'a ikişer kez oy verip kaydetti

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Suruç'ta sandığa fazladan atılan oylar görüntülendi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Zimbabve devlet Başkanı'na suikast anı kaydedildi

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

Seçim senaryoları ve Türkiye’yi bekleyen Tehlike

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

İnce İzmir'de milyonlarca kişiye konuştu

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li yazar: Dış güçler çok yağmur yağdırıp AK Parti'yi zayıflatmak istiyorlar

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz

AKP'li vekil adayından vatandaşa: Saygısız köpek, seni aldırırım şerefsiz
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:21:59