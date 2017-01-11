Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de parti içi operasyon devam ediyor /11 Ocak 2017 15:56

MHP'de parti içi operasyon devam ediyor

MHP Afyonkarahisar il yönetimi, Genel Merkez tarafından feshedildi.

MHP'de parti içi operasyon devam ediyor


MHP Genel Merkezi'nden dün akşam Afyonkarahisar İl Başkanlığına gönderilen faksla İl Başkanı Raşit Demirel görevden alınıp, yönetim kurulunun feshedildiği belirtildi.
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