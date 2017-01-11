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MHP'de parti içi operasyon devam ediyor
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MHP'de parti içi operasyon devam ediyor
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11 Ocak 2017 15:56
MHP'de parti içi operasyon devam ediyor
MHP Afyonkarahisar il yönetimi, Genel Merkez tarafından feshedildi.
MHP Genel Merkezi'nden dün akşam Afyonkarahisar İl Başkanlığına gönderilen faksla İl Başkanı Raşit Demirel görevden alınıp, yönetim kurulunun feshedildiği belirtildi.
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