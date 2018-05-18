MHP'de Oktay Vural'ın üstü çizildi

Buna göre, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aday listesinde memleketi Osmaniye’den 1. sırada yer aldı.



Listede, Ankara 1. Bölge 1. sırada Mevlüt Karakaya, 2. sırada Zühal Topçu ve 3. sırada Eyüp Yıldız aday gösterildi. Ankara 2. Bölge 1. sıradaki Sadir Durmaz’ı Nevin Taşlıçay ve Abdullah Ağar takip etti. Ankara 3. Bölge 1. sırada yer alan Yaşar Yıldırım’ı ise Erkan Haberal ve Fatih Çetinkaya izledi.





İstanbul’da listenin ilk 3 sıralarında; 1. Bölge’de Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter ve Mehmet Bülent Karataş, 2. Bölge’de Celal Adan, Cemal Çetin ve Nur Tuğba Aktay, 3. Bölge’de ise Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu ve Arzu Erdem bulunuyor.





İzmir’de ilk 3 sıralarda; 1. Bölge’den Hasan Kalyoncu, Selahattin Şahin ve Cihan Aslan, 2. Bölge’den ise Tamer Osmanağaoğlu, Abdulkadir Bektaş ve Yalçın Koçyiğit aday gösterildi.





Listede yer almayan isimler şöyle: Ahmet Kenan Tanrıkulu, Mehmet Günal, Oktay Öztürk, Mehmet Farsak, Seyfettin Yılmaz, Mustafa Mit, Necmetttin Ahrazoğlu, Oktay Vural.