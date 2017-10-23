Samanyolu Haber /Gündem / MHP'de bir toplu istifa daha /23 Ekim 2017 10:45

MHP'de bir toplu istifa daha

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde 88 MHP üyesi partisinden istifa etti.

SHABER3.COM

MHP Keşen eski ilçe başkanı Doğuş Şimşek, yönetim kurulu üyeleri ve üyelerle birlikte 88 kişi, MHP’den istifa ettiklerini açıkladı. 

Meral Akşener'in bu hafta yapacağı yeni parti kuruluşu öncesi MHP'de toplu istifaların sürmesi bekleniyor.
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