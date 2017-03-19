Samanyolu Haber /Politika / MHP'de bir hayır istifası daha /19 Mart 2017 17:20

MHP'de bir hayır istifası daha

MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı istifa etti

SHABER3.COM

MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı Yusuf Akça, 16 Nisan'da yapılacak referandumda, 'Hayır' oyu kullanacağını belirterek, partisinden istifa etti.

MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı Yusuf Akça, 18 maddelik Anayasa referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını kamuoyuna açıklayarak görevinden istifa ettiğini söyledi.

Akça, şöyle devam etti:

"Geçmişten bugüne kadar yanımızda olan ve olmayan tüm ülküdaşlarımızın, ne şartlar altında kimlerle mücadele ettiklerimiz, hangi imkanı ortaya koymak amacıyla referandumda MHP Bingöl Merkez İlçe Başkanı olarak 'Hayır' oyu kullanacağımdan dolayı, istifa etmiş bulunuyorum. 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak olan Anayasa değişikliği referandumdan 'Hayır' oyu kullanacağımın kamuoyunun takdirine arz ederim."
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