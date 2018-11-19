MHP'de 30 belediye başkan adayı daha belli oldu

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Sadir Durmaz 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde kesinleşen 30 Belediye Başkan Adayının daha adını açıkladı. Sadir Durmaz'ın açıklaması şu şekilde:





1- Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ebru Leman KALKAN





2- Niğde İl Belediye Başkan Adayı Hakan ER





3- Elazığ İl Belediye Başkan Adayı Bilal ÇOBAN





4- Sivas İl Belediye Başkan Adayı Mehmet ER





5- Kırıkkale İl Belediye Başkan Adayı Serdar YARAR





6- Karaman İl Belediye Başkan Adayı Savaş KALAYCI





7- Ardahan İl Belediye Başkan Adayı Halil KAÇAR





8- Adana Kozan İlçesi Belediye Başkan Adayı Nihat ATLI





9- Afyon Başmakçı İlçesi Belediye Başkan Adayı Ayhan GÖNÜLLÜ





10- Afyon Bolvadin İlçesi Belediye Başkan Adayı Selahattin KELEKÇİ





11- Antalya Alanya İlçesi Belediye Başkan Adayı Adem Murat YÜCEL





12- Antalya Finike İlçesi Belediye Başkan Adayı Nail DÜLGEROĞLU





13- Balıkesir Balya İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KILIÇ





14- Bartın Kurucaşile İlçesi Belediye Başkan Adayı Sinan ÖZEKİN





15- Burdur Tefenni İlçesi Belediye Başkan Adayı Ümit ALAGÖZ





16- Ordu Fatsa İlçesi Belediye Başkan Adayı Murat KAÇAK





17- Ordu İkizce İlçesi Belediye Başkan Adayı Osman KAYGI





18- Samsun Alaçam İlçesi Belediye Başkan Adayı İlyas ACAR





19- İzmir Aliağa İlçesi Belediye Başkan Adayı Serkan ACAR





20- Kahramanmaraş Afşin İlçesi Belediye Başkan Adayı Hikmet BÖKE





21- Karabük Safranbolu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatma DANIŞMAN





22- Karaman Ayrancı İlçesi Belediye Başkan Adayı Yüksel BÜYÜKKARCI





23- Kayseri Özvatan İlçesi Belediye Başkan Adayı Halit DEMİR





24- Osmaniye Kadirli İlçesi Belediye Başkan Adayı Ömer TARHAN





25- Kırşehir Çiçekdağı İlçesi Belediye Başkan Adayı İsmail YILMAZ





26- Konya Kulu İlçesi Belediye Başkan Adayı Fatih TOKLUCU





27- Manisa Alaşehir İlçesi Belediye Başkan Adayı Ali UÇAK





28- Çanakkale Ayvacık İlçesi Belediye Başkan Adayı Selçuk GÖDEK





29- Çankırı Bayramören İlçesi Belediye Başkan Adayı Halil MURATOĞLU





30- Düzce Akçakoca İlçesi Belediye Başkan Adayı Okan YANMAZ





Daha önce belli olan adaylar

Sadir Durmaz, daha önce de 11 büyükşekir ve ilçe belediye başkanını açıklamıştı. Buna göre, MHP, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı için mevcut Belediye Başkanı Cengiz Ergun, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Germencik Belediye Başkanı Ümmet Akın, Bartın Belediyesi Cemal Akın, Isparta Belediyesi Yusuf Ziya Günaydın, Osmaniye Belediyesi Kadir Kara, Karabük Rafet Vergili, Polatlı Belediyesi, Mürsel Yıldızkaya, Etimesgut Belediyesi Enver Demirel, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Serdar Sevimli'yi aday gösterecek.