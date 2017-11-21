MHP'de 250 kişilik toplu istifa

MHP Bodrum İlçe Teşkilatı üyesi 250 kişi, bugün Bitez Adliyesi’ne gidip, dilekçelerini Bodrum İlçe Seçim Kurulu’na teslim edip, partilerinden istifa etti. Aralarında MHP Bodrum İlçe Teşkilatı eski başkanlarından İlhami Karadağ, kapatılan Konacık Beldesi’nin MHP’li son belediye başkanı Mehmet Tosun, MHP Bodrum eski ilçe başkanlarından Osman Yetgin, kapatılan Ortakent-Yahşi Beldesi’nin MHP’li son belediye başkanı Mehmet Onur Şahbaz, Konacık Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Şahin’in de bulunduğu istifa eden partililer, dilekçelerini teslim etmelerini ardından basın açıklaması yaptı.







İstifa eden MHP’liler adına basın açıklaması yapan İlhami Karadağ, “Yaklaşık 680 üyesi bulunan MHP Bodrum İlçe Teşkilatı’nda, bugün 250 kişi istifasını verdi. Önümüzdeki günlerde bu istifalar devam edecek. Bizler bugün içimiz kan ağlayarak partimizden istifa ediyoruz. 50 yıldır bu partiye gönül bağıyla hizmet ediyorum. 30-40 yıldır hiçbir beklentisi olmadan hizmet veren arkadaşlarımız var. Parti eski rotasından çıktığı ve tüzel kişiliğini kaybetmeye başladığı için bu noktaya gelindi. Bu şartlarda partiye daha fazla hizmet veremeyeceğimizi, ülke yararına daha fazla hizmet edemeyeceğimizi, ülkemize daha fazla sahip çıkamayacağımızı anladık. Bu nedenle toplu halde istifa etme kararı aldık” dedi.