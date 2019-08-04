Samanyolu Haber /Gündem / MHP yöneticisi Akşener'i tehdit etti: Vahim gelişmelerin baş sorumlusu olacaktır /04 Ağustos 2019 13:15

MHP yöneticisi Akşener'i tehdit etti: Vahim gelişmelerin baş sorumlusu olacaktır

MHP'li Semih Yalçın'dan Meral Akşener'e, 'Bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu kendisi olacaktır' yanıtı verdi.

SHABER3.COM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan ne milliyetçi olur ne de adam" sözlerine kişisel Twitter hesabından tehdit gibi bir açıklama ile yanıt verdi. Yalçın, "Kışkırtmalar sonucu olayların istenmeyen bir seyir izlemesinin, böyle giderse cereyan edebilecek tatsız vakaların ve bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi olacaktır" dedi.

Semih Yalçın'ın Twitter hesabından 14 tweetle yaptığı açıklamada ''İp makarasına milleti dolamak isteyen bu müennes; hâlâ MHP’ye ve liderine dil uzatarak “haydutluktan” bahsedebilmektedir. Kendisini ikaz ediyoruz. Kışkırtmalar sonucu olayların istenmeyen bir seyir izlemesinin, böyle giderse cereyan edebilecek tatsız vakaların ve bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi olacaktır.'' ifadelerinde bulundu

 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP yöneticisi Akşener'i tehdit etti: Vahim gelişmelerin... Sonraki Haber >>

15 Temmuz olmasa başkanlık sistemi gelmezdi

15 Temmuz olmasa başkanlık sistemi gelmezdi

Köprüde olanları üç yıl sonra anlattı: Yan taraftan halka ateş açıldı, bunlar asker değildi

Köprüde olanları üç yıl sonra anlattı: Yan taraftan halka ateş açıldı, bunlar asker değildi

Köprüde askere yapılan linci üç yıl sonra anlattı: Zombi gibi saldırdılar, hiç acıma yoktu

Köprüde askere yapılan linci üç yıl sonra anlattı: Zombi gibi saldırdılar, hiç acıma yoktu

THY uçağında tekme tokat kavga

THY uçağında tekme tokat kavga

Şovmen Okan Bayülgen'e göre çift maaşlı Fahrettin Altun'a itibar suikasti yapılıyor

Şovmen Okan Bayülgen'e göre çift maaşlı Fahrettin Altun'a itibar suikasti yapılıyor

Cumartesi Anneleri 749. kez toplandı...

Cumartesi Anneleri 749. kez toplandı...

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:20:59