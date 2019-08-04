MHP yöneticisi Akşener'i tehdit etti: Vahim gelişmelerin baş sorumlusu olacaktır

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Bir kişiye beş kişi saldıran haydutlardan ne milliyetçi olur ne de adam" sözlerine kişisel Twitter hesabından tehdit gibi bir açıklama ile yanıt verdi. Yalçın, "Kışkırtmalar sonucu olayların istenmeyen bir seyir izlemesinin, böyle giderse cereyan edebilecek tatsız vakaların ve bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi olacaktır" dedi.







Semih Yalçın'ın Twitter hesabından 14 tweetle yaptığı açıklamada ''İp makarasına milleti dolamak isteyen bu müennes; hâlâ MHP’ye ve liderine dil uzatarak “haydutluktan” bahsedebilmektedir. Kendisini ikaz ediyoruz. Kışkırtmalar sonucu olayların istenmeyen bir seyir izlemesinin, böyle giderse cereyan edebilecek tatsız vakaların ve bunların yol açacağı vahim gelişmelerin baş sorumlusu, kendisi olacaktır.'' ifadelerinde bulundu



