MHP yeni gazete çıkartıyor!

Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yeni gazete veya internet haber sitesinin yayına gireceğini duyurdu. Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında "Gün ola TÜRKGÜN geliyor... Güne Türkçe bakış..." diye geçtiğimiz gün duyurdu. MHP'ye yakınlığı ile bilinen Ortadoğu Gazetesi'nin genel merkeze alınması yasaklanmıştı.





Ayrıca Ortadoğu Gazetesi'nin Yazı işleri müdürü Mehmet Müftüoğlu, Yıldıray Çiçek ve Ankara temsilcisi Orhan Karataş görevlerinden istifa etmişti.