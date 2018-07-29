Samanyolu Haber /Gündem / MHP yeni gazete çıkartıyor! /29 Temmuz 2018 12:30

MHP yeni gazete çıkartıyor!

MHP'ye yakınlığı ile bilinen Ortadoğu Gazetesi'nin yerine Türkgün isimli bir gazete veya internet haber sitesinin yayına gireceği iddia edildi. MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "Türkgün geliyor" diye duyurd

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Milliyetçi Hareket Partisi ( MHP) Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yeni gazete veya internet haber sitesinin yayına gireceğini duyurdu. Yönter, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında "Gün ola TÜRKGÜN geliyor... Güne Türkçe bakış..." diye geçtiğimiz gün duyurdu. MHP'ye yakınlığı ile bilinen Ortadoğu Gazetesi'nin genel merkeze alınması yasaklanmıştı.

Ayrıca Ortadoğu Gazetesi'nin Yazı işleri müdürü Mehmet Müftüoğlu, Yıldıray Çiçek ve Ankara temsilcisi Orhan Karataş görevlerinden istifa etmişti.
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