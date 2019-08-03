MHP ve İYİ Parti’de ‘kim kimi eritecek’ polemiği

Muhalefet partileri erken seçim talep etmediklerini ifade etseler de MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin İYİ Partililere yaptığı çağrı sonrası bu olasılık yeniden gündeme geldi.







DW Türkçe’nin haberine göre Bahçeli’nin çağrısıyla milliyetçi-muhafazakâr siyasette “kim kimi eritecek” polemiği başladı.





İYİ Partililer, Bahçeli’nin çağrısını “erken seçim” hazırlığı olarak değerlendiriyor. Ancak İYİ Partililere göre önümüzdeki dönemde İYİ Parti’den değil ancak MHP’den kopuşlar yaşanacak.





Bahçeli’nin çağrısını “erken seçim hazırlığı” olarak değerlendiren İYİ Parti Meclis Grup Başkan Vekili Lütfü Türkkan “Ruhen zaten MHP’de olmadığımız için MHP’den ayrıldık. MHP’den çıktık. Kimsenin MHP’ye dönmeyeceğini Bahçeli de çok iyi biliyor” dedi.





Birçok milletvekilinin yakında MHP’den ayrılacağını söyleyen Türkkan “Mutlu değiller. Hiç istemedikleri halde sürekli liderlerini övmek zorunda kalıyorlar. Göreceksiniz; önümüzdeki süreçte MHP’den kopuşlar olacak” iddiasında bulundu.





MHP'nin ve AKP'yle kurduğu ittifakın kan kaybettiğini belirten Türkkan, "Kasım’da seçimi bekliyoruz” dedi.MHPlilere göre ise “İYİ Parti’de gönlü MHP’de olanlar var.” MHP, Bahçeli’nin çağrısının İYİ Parti kurultayı sonrası karşılık bulacağına inanıyor.





MHP Meclis Grup Başkanvekili Erkan Akçay, MHP’nin Lütfü Türkkan’a, Aytun Çıray’a ve de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e çağrıda bulunmadıklarını belirtti.





Akçay, “Göreceksiniz; İyi Parti’deki gönlü MHP’de olan arkadaşlarımız MHP’ye gelecek. Biz onları kucaklamaya hazırız. Bizim çağrımız, fikri bizimle olan arkadaşlaradır. CHP’nin paçasına yapışmış, HDP’yle işbirliği içindeki Akşener ve ekibini çağırmıyoruz” dedi.





İYİ Parti’nin erimesinin kaçınılmaz olduğunu savunan Akçay, kurultay sonrasını işaret etti. Akçay erken seçim iddiaları için de “Sayın Bahçeli ve Sayın Erdoğan sürekli görüşüyor. Bizim bildiğimiz bir erken seçim hazırlığı yok” dedi.