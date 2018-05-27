Samanyolu Haber /Gündem / MHP vaat broşürüne Erdoğan resmini bastı /27 Mayıs 2018 19:19

MHP vaat broşürüne Erdoğan resmini bastı

MHP tarafından, seçim çalışmaları için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin anlatıldığı ve partinin vaatlerinin yer aldığı broşür bastırıldı. Seçim broşüründe, Devlet Bahçeli ile Tayyip Erdoğan'ın yan yana fotoğrafları bulunuyor.

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MHP'nin, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kampanyasında kullanacağı broşür ve kitapçıkların basımı tamamlandı.

Parti tarafından bastırılan, üzerinde 'Cumhur İttifakı Millet Aklı' yazılı broşürde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin birlikte resimleri bulunuyor.

Broşürde, '15 Temmuz İhaneti ve Milli Diriliş Ruhu' başlığı ile Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş çerçevesinde Anayasa değişikliği ve 16 Nisan halk oylaması başlıkları anlatılıyor.

ADAYLARA SEÇİM REHBERİ

MHP liderinin Türk bayrağını öptüğü resminin bulunduğu diğer broşürde ise partinin taahhütleri sıralanıyor. Broşürler yarından itibaren 81 il teşkilatına gönderilecek.

MHP'de, ayrıca milletvekili adayları için 'seçim rehberi', 'yurt dışı sayım sandık kurulu genelgesi' ve 'yurt içi sandık kurulu görevlileri genelgesi' kitapçıkları ile seçime yönelik eğitim CD'si hazırlatılarak adaylara dağıtıldı.

Bu arada, parti müşahitlerinin görev ve yetkilerinin yer aldığı kartların da basımı tamamlanarak teşkilatlara gönderildi.
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