MHP, seçim yenilgisinde faturayı ortağına kesti: Ekonomi ve Kürt açılımı etkili oldu

Seçimin ardından “Cumhur İttifakı’nın güçlü bir şekilde yoluna devam etmesi yönünde tavır alan MHP Genel Merkezi, AKP’nin son dönemde Kürt seçmene yönelik attığı adımları da “kendi içinde tartışıyor.” Bu adımların “milliyetçi seçmende rahatsızlık uyandırdığı ve seçime az bir süre kala tercihini değiştirdiği” konuşulurken; iktidar kanadından bu yönde atılacak adımların “sürekli hale gelmesi” durumunda iki parti arasındaki ittifakta da “sıkıntılar yaşanabileceğine” dikkat çekiliyor. MHP kanadı, “AKP’ye oy veren seçmenlerin birçoğunluğunun da yeni bir çözüm sürecinden yana olmadığına” vurgu yapıyor. MHP’de, partinin başlattığı “Hemşeri Harekâtı”nın seçimin son düzlüğüne kadar “çok başarılı olduğu” belirtilirken, son düzlükte özellikle “iktidar kanadından yapılan yanlışların, özellikle AKP seçmeninde karşılık bulmadığı” ifade ediliyor.





‘Ekonomi etkiledi’





MHP’nin İstanbul seçimi ile ilgili tespitlerine göre, “İstanbul halkını en fazla etkileyen faktör ekonomi.” İstanbul’un bir sanayi kenti olmasından hareketle, ekonomik göstergelerin kötüye gidişi ve çok sayıda küçük ölçekli işyerinin kapanmasının İstanbul’daki seçimleri bire bir etkilediği düşünülüyor. Bu durumun da özellikle AKP’ye oy veren seçmenlerde “yorgunluk” oluşturduğu ifade ediliyor. Parti yönetimi, 23 Haziran öncesi aslen Trabzonlu olan Ekrem İmamoğlu’na AKP kanadından gelen “Pontus” göndermesinin de “sandıkta kaybettirdiği” görüşünde.





Parti yönetimi, yerel seçimlerin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tesisi açısından önem taşıdığını belirtiyor. Büyükşehirlerin muhalefete geçmesiyle “yeniden parlamenter sistem tartışmalarının Türkiye’nin gündemine geleceğine” dikkat çekiliyor.