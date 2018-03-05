MHP, Saray ile ittifak uğruna bütün muhalif sendika başkanlarını istifa ettirdi



Türk Eğitim Sen Başkanlığı görevinden ayrılan Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk, 22 Nisan’daki Genel Kurul’da da konderasyon başkanlığına veda edecek.



MHP yönetimi, uzun süredir sendika başkanlarının görevlerini bırakması için bastırıyordu. Bu süreçte darp, tehdit ve şantaj iddiaları gündeme gelirken konu Adliye’ye taşındı. Kamu Sen yöneticileri, MHP Genel Merkez yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Önce direnme kararı alan sendika başkanları, baskının artması üzerine görevi bırakmak zorunda kaldı.





Milliyetçi eğilimli memurların üye olduğu 395 bin 250 üyeli Türkiye Kamu Sen’in, MHP ile uzun yıllara dayanan yakın ilişkileri bulunuyor. MHP Genel Merkezi’nin, Kamu Sen yönetimi üzerindeki etkisi biliniyor. Ancak İYİ Parti’nin kuruluşuna zemin hazırlayan MHP’deki olağanüstü genel kurul süreci, sendikalar ile partinin arasını da açtı.



Kamu Sen ve bağlı sendika yöneticileri, MHP’deki muhalif isimlere karşı açıktan tavır almamak ve temaslarını sürdürmekle suçlandı. Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk ve ekibinin iki parti arasında dengeli tutum takınmaya çalışması, teşkilalarını İYİ Parti aleyhinde harekete geçirmemesi ve bu partideki eski MHP’lilerle yakın ilişkilerini sürdürmesi, MHP yönetimi için bardağı taşıran son damla oldu.



Milliyetçi sendikalar, 1 Kasım seçimlerinin ardından MHP yönetimi ile ters düşerken görüş ayrılıkları zamanla derinleşti. Memurlar arasında güçlü bir örgütlenmeye sahip sendikalar, tabanın MHP ile AKP arasındaki yakınlaşmadan rahatsız olduğunu seslendiriyordu.



Özellikle Kamu Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, bu ittifaka karşı ağır eleştiriler dile getiriyordu. MHP yönetimi, AKP ile birlikteliğini derinleştirip seçim ittifakına dönüştürürken Cumhur İttifakı’nın resmileştiği günlerde sendika yönetimleri peş peşe değişti.



Artan baskıların tehdide dönüşmesi üzerine Kamu Sen’e bağlı sendikalar geçen hafta genel kurula giderek yönetimlerini değişti. Kamu Sen’in de başkanı olan Türk Eğitim-Sen Başkanı İsmail Koncuk genel kurulda aday olmazken yerine Talip Geylan seçildi.



Türk Büro-Sen Başkanı Fahrettin Yokuş’un yerine Osman Eksert getirildi. Türk Ulaşım-Sen’de ise Şerafeddin Deniz’in yerine Sivas Şube Başkanı Mustafa Nurullah Albayrak’a görev verildi. Türk Yerel Hizmet Sen’de Mustafa Yorulmaz, Türk İmar-Sen’de Salih Demir, Türk Diyanet Sen’de Nuri Ünal, Türk Kültür Sanat Sen’de Uğur Yıldırım yeni genel başkan seçilen isimler oldular.



Ocak ayında seçilen Türk Haber Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz da darp iddialarının ardından görevini bıraktı. Böylece Kamu Sen’e bağlı 11 sendikadan yalnızca üçünün yönetimi görevlerine devam edebildi.



Genel başkanların yanı sıra konfederasyon ve sendika yönetimlerinde de değişikliğe gidildi. Kamu Sen ile 8 sendika yönetimi sil baştan yenilendi. Ancak milliyetçi sendikalar kaynamaya devam ediyor. Yapılan iktidar destekli operasona pek çok şube başkanı tepki gösterirken teşkilatta bildiri savaşları yaşanıyor.



Kamu Sen ile MHP yönetimi arasındaki kavganın şiddeti, son dönemde iyice artmıştı. Kamu Sen Genel Teşkilatlandırma Sekreteri ve Türk Büro-Sen Genel Başkanı Fahrettin Yokuş, 15 Şubat 2018’de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ile genel başkan yardımcıları Mevlüt Karakaya ve Semih Yalçın hakkında hakaret, tehdit ve şantaj iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.



Yokuş tehdit aldığını ve can güvenliğinin olmadığını ileri sürerken Genel Merkez’e Ülkü Ocakları’ndan bir grubun geldiğini, Kamu Sen Başkanı İsmail Koncuk ile görüşerek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin istifa yönündeki talimatını ilettiklerini belirtti.



Fahrettin Yokuş, Kamu Sen yöneticilerine karşı şiddet olayları yaşandığını, kendisine yönelik, “Fahrettin Yokuş kesinlikle aday olamaz. Olsa da genel kurul salonuna giremez. Girse de oradan çıkamaz. Gerekirse onu Balgat’a alırız, bir çay ısmarlarız” denildiğini ileri sürdü.



Aynı dilekçede, MHP Ankara İl Başkanı Turgay Başğut’un Kamu Sen Genel Merkezi’ne gelerek Türk Haber Sen Genel Başkanı Sedat Yılmaz’ı makamında darp ettiğini iddia etti.



16 Nisan 2017’deki Anayasa referandum sürecinde de MHP’nin aksine hayır kampanyası yürüten Fahrettin Yokuş’un aracına silahlı saldırıda bulunulmuştu. Yokuş, 16 Şubat 2018’de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tam 1 yıl sonra geldiğimiz nokta daha berbat. Türkiye Kamu Sen’imize operasyon yapılıyor” dedi. Yokuş, Savcılığa verdiği dilekçesinde bu saldırının da aynı merkez tarafından organize edildiğini ifade etti.



Önce tekrar aday olacağını duyurup ardından Genel Başkan İsmail Koncuk ile birlikte çekilme kararı aldıklarını açıklayan Fahrettin Yokuş, çok sayıda fiili saldırıya uğradıklarını ve sendika yöneticilerinin defalarca dövüldüğünü ileri sürüyor.



Bugünlerde yapılan operasyonun bir benzeri, 2002 yılında dönemin Kamu Sen Başkanı Resul Akay’a yapılmıştı. MHP yönetimi ile ters düşen Akay’ın görevi bırakması için il başkanları devreye girmiş, delege üzerinde baskı kurulmuş, tehdit ve şantaj iddiaları ortaya atılmıştı. Bir süre direnen Akay, Genel Merkez’in baskıları artırmasının ardından yapılan genel kurulda seçimleri kaybetmişti.



Türkiye’de, özellikle son dönemde, siyasetin eli doğrudan sendikaların içinde. En büyük memur konfederasyonu olan Memur Sen, AKP iktidarının arka bahçesi olarak görülüyor. Kamudaki atama, terfi, tayin ve benzeri süreçlerde aktif olan Memur Sen ve bağlı sendikalar, iktidar tarafından korunup kollanıyor. Kamu çalışanları bu sendikalara üye olmaya ‘teşvik’ ediliyor.



Memur Sen’in iktidar eliyle büyümesi, sendika istatistiklerinde de açık şekilde görülüyor. 2002 yılında 41 bin üyesi bulunan Memur Sen, yaklaşık 25 kat büyüyerek 997 bin üyeye ulaştı. Memur sendikalarında üye aidatlarını da devlet ödüyor. Her bir üye için, ilgili sendikaya üç aydan üç aya devlet tarafından 71,50 TL ödeniyor. Bu yolla iktidar yanlısı sendikalara büyük bir mali kaynak aktarılıyor.



2018 yılının Ocak ayına ilişkin işçi sendikaları istatistikleri, memur sendikalarında yaşanan sürecin bir benzerinin işçi sendikalarında tekrarlandığını ortaya koydu. 2017 Temmuz istatistiklerinde üye sayısı 544 bin olan Hak İş Konfederasyonu, 6 aylık dönemde 70 bin üye kaydederek 615 bin üyeye ulaştı. Hak İş, 2013’te 176 bin üyeye sahipti.



Aynı dönemde Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu olan Türk İş, 17 bin üye kaydederek 925 bin kişiye ulaştı. İki konfederasyon arasındaki makas hızla kapanıyor.



Hak İş Konfederasyonu, en çok üyeyi kendisine bağlı Hizmet İş Sendikası aracılığıyla belediyelerde topladı. Hizmet İş, son bir yılda 251.122 üye ile Türkiye’nin en büyük işçi sendikası oldu. Hizmet İş’in üye sayısı 2013’de 53 bin kişiydi. 4 yılda yaklaşık 5 kat büyümeyi başardı. Hak İş özellikle taşeron işçiler arasında, kadroya geçişi sağlayacağı vaadiyle önemli sayıda üye kaydetti.