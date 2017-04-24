'MHP parçalanacak, bir kısmı AKP ve BBP gibi partilere gidecekler'

Yurt gazetesinden Ülkü Çoban’ın haberine göre, bir konferansta konuşan Bekir Ağırdır şunları söyledi:







"Seçim haritası 3 parçalı Türkiye'yi gösteriyor. Batı, Kürtler ve evet diyenler...





"Metropollerde, merkezde yani sanayi, kalkınma gibi gelişmişliklerin olduğu yerde hayırlar önde...





"MHP parçalanacak, bir grup AK Parti'nin içine, bir grup BBP gibi partilerin içine katılacak."





"Kürt seçmen mahalleleri bozulduğu için sandığa gidemedi. Hendek savaşları yüzünden aileler parçalandı. Oradaki insanlar mağdur, mahçup... Referanduma katılmadılar."





"Hayır- evet meselesi sadece siyasi tercih değil. Kimlik ve kutuplaşmanın ürettiği 150 yıllık bir hikaye var. Yarışma, kendi kitlesi ile AK Parti-Tayyip Erdoğan arasında oldu. Hayırcılar en başından beri birliktelerdi ve hiç dağılmadılar. AK Parti içinden gelen eksiği MHP'den gelenlerle tamamladı. Yani yarış bizlerle olmadı. Tayyip Erdoğan ve kendi kitlesinin arasında oldu."