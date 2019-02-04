Samanyolu Haber /Gündem / MHP’lilerin yarısı AKP’ye oy vermeyecek /04 Şubat 2019 12:22

MHP’lilerin yarısı AKP’ye oy vermeyecek

Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, yaptıkları son ankete dair açıklamalarda bulundu. Atalay, MHP seçmeninin yarısının AKP’ye oy vermeyeceğini belirtti.

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Piar Araştırma Şirketi Başkanı Kadir Atalay, 31 Mart 2019'da düzenlenecek yerel seçime dair yaptıkları son anketin sonuçlarına dair konuştu.


Diken'den Minez Bayülgen'in sorularını yanıtlayan Atalay, "Son araştırmamızda, MHP'li seçmenlere "AKP'nin aday çıkardığı yerlerde oy verecek misiniz" diye sorduk. Yüzde 50'si ‘Hayır', yüzde 30'u ‘Evet' dedi. Yani Türkiye genelinde, MHP seçmeninin en az yüzde 50'si AKP adayına oy vermemeyi tercih ediyor" açıklamasında bulundu.
Atalay, devamında "Bu kitle AKP'den koparak MHP'ye geçen ve sağın dışındaki adaylara, partilere oy veremeyenlerden oluşuyor. Bir kere millet ittifakına oy vermeleri demek önümüzdeki genel seçimleri etkilemesi anlamına geliyor. Böyle olursa bu kitle millet ittifakının kalıcı seçmeni haline gelebilir. Bu yüzden kritikler" görüşünü dile getirdi.

'AKP EN BÜYÜK GÜÇ KAYBINI ANKARA'DA YAŞAYACAK'

Atalay, "Araştırmalarınıza göre AKP en büyük güç kaybını hangi şehirde yaşayacak?" sorusu üzerine şunları söyledi:

Ankara. İktidar 20 yıldan fazla yönettiği başkenti kaybetmeye doğru gidiyor. Ulusalcısından, Kemalistine, sağcılarına kadar her zaman milliyetçi adayların kazandığı bir şehirdir Ankara. Bugün her anketimizde CHP'li aday Mansur Yavaş ve AKP adayı Mehmet Haseki arasında en az altı yedi puan oy farkı Yavaş'ın lehine çıkıyor.


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