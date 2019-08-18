MHP’li Enginyurt’tan EYT’lilere ağır hakaret

Cemal Enginyurt, MHP’ye düşmanlık yapmakla suçladığı EYT’lilere, ”Üç kuruşluk şahsi menfaatini vatan, devlet, bayraktan önde tutana ne adam denir ne de insan” diyerek hakaret etti.





Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) yasası olarak bilinen düzenlemenin, daha önce bu yasa için söz veren MHP’nin oyları ile TBMM’de takılması EYT’li vatandaşların tepkisini çekmişti.





Yasanın iptalinin ardından sosyal medyada MHP’li isimler ile EYT’li vatandaşlar arasında süregelen tartışmalar yaşanıyor. MHP’nin öne çıkan isimleri sosyal medyada EYT’lilerin hedefi haline geldi.





ÜÇ KURUŞ MENFAAT İÇİN





MHP’nin yasaya önce ‘evet’ sonra ‘hayır’ demesinin ardından başlayan tepkiler partinin önde gelen isimlerinden Cemal Enginyurt’u çileden çıkardı. Enginyurt sosyal medya hesabından ‘EYT’liler her dakika MHP düşmanlığı yapıyor’ diyerek EYT’lileri CHP ile işbirliği yapmakla suçladı.





Enginyurt daha sonra yaptığı paylaşımla EYT’lilere ağır hakaretlerde bulundu. MHP’li Enginyurt’un paylaşımı şöyle ”Üç kuruşluk şahsi menfaatini vatan, devlet, bayraktan önde tutana ne adam denir ne de İNSAN.”











