Samanyolu Haber /Gündem / MHP’li başkanlara ‘Erdoğan’ı davet edin’ talimatı gitti /02 Şubat 2018 13:19

MHP’li başkanlara ‘Erdoğan’ı davet edin’ talimatı gitti

MHP'li belediyeler açılış törenlerine Erdoğan'ı davet edecek...

SHABER3.COM

Yeniçağ Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet Takan MHP'li Belediyelere verilen Erdoğan talimatını yazdı... 

AKP Genel Başkanı Erdoğan, önümüzdeki günlerde MHP’li belediyeleri ziyaret edecek. Ama bu iş, sanki MHP’li belediye başkanlarının daveti ile gerçekleşmiş görüntüsü ile yapılacak.

Saray, başta büyükşehirler olmak üzere MHP’li belediye başkanlarına “Erdoğan’ı davet edin” şifahi talimatı verdi. R. Erdoğan gelen davet üzere Adana, Isparta başta olmak üzere MHP’li Belediyelerin bulunduğu illerde toplu açılış törenleri yapacak ardından da MHP’li belediye başkanlarını makamlarında ziyaret ederek fotoğraf verecek.

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