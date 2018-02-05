Samanyolu Haber /Gündem / MHP, Kars Belediye Başkanı'nın istifasını istedi /05 Şubat 2018 22:11

MHP, Kars Belediye Başkanı'nın istifasını istedi

MHP Genel Merkezi, Kars belediye Başkanı Mürteza Karaçanta ile 6 belediye meclis üyesinin 'partinin saygınlığına helal getirici tutum ve davranışta bulunmak' gerekçesiyle istifalarını istedi.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, “Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Sayın Murtaza Karaçanta ve yine Kars Belediye Meclisi'nin 6 üyesinin partimizden istifaları talep edilmiştir'' dedi

'İSTİFALAR İŞLEME KONULDU'

Durmaz, istifaların işleme konulduğunu duyurdu.

AKP'DE GELENEK HALİNE GELDİ

Daha önce MHP'nin ittifak içinde olduğu AKP'de, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebiyle İstanbul, Niğde, Düzce, Bursa, Ankara, Çorum belediye başkanları istifa etti.
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