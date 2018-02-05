MHP, Kars Belediye Başkanı'nın istifasını istedi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, yaptığı yazılı açıklamada, “Partimizin saygınlığına halel getirici tutum ve davranışları nedeniyle Kars Belediye Başkanı Sayın Murtaza Karaçanta ve yine Kars Belediye Meclisi'nin 6 üyesinin partimizden istifaları talep edilmiştir'' dedi







'İSTİFALAR İŞLEME KONULDU'





Durmaz, istifaların işleme konulduğunu duyurdu.





AKP'DE GELENEK HALİNE GELDİ





Daha önce MHP'nin ittifak içinde olduğu AKP'de, AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın talebiyle İstanbul, Niğde, Düzce, Bursa, Ankara, Çorum belediye başkanları istifa etti.