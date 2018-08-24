MHP ilk iş af tasarısını gündeme getirecek

Kurban Bayramı'nın üçüncü gününde MHP Konya İl Başkanlığında düzenlenen programda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, MHP'nin seçim beyannamesinde yer verdiği ve 24 Haziran seçimleri boyunca gündeme getirdiği tüm vaatlerinin arkasında olduğunu söyledi.





Kalaycı, "İnşallah peyderpey bunların gerçekleştiğini de göreceğiz. Daha önceki seçimlerde de vaat ettiğimizin bir çoğu gerçekleşmiştir. Hele ki bu dönemde MHP kilit bir konumdadır. Yasama faaliyetlerinde daha etkin bir konumdadır. Başta af olmak üzere tüm vaatlerimizi önümüzdeki süreçte gündeme getireceğiz. Ben inanıyorum ki af konusunda da AK Parti ile de görüşüp bir sonuca bağlayacağız. Gerekli hazırlığımızı yaptık MHP olarak. Meclis açıldığı zaman gündeme getireceğimiz ilk kanun tekliflerinden birisi olacak. Gerek AK Parti gerek diğer siyasi partilerle görüşme yapıp bu konuyu çözüme kavuşturacağız. Bu bir toplumsal ihtiyaç artık bunun geri dönülmez bir durum söz konusu. Bu konuda ben inanıyorum ki, yönetim mevkisinde bulunanlar da bu konunun farkında. Önümüzdeki süreçte bu konuda düzenleme yapılacağına inanıyorum" dedi.