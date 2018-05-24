Samanyolu Haber /Gündem / MHP ile AKP'nin arasına dolar girdi... İlk defa açıktan eleştirdi /24 Mayıs 2018 13:50

MHP ile AKP'nin arasına dolar girdi... İlk defa açıktan eleştirdi

'Erdoğan para politikalarını müdahale ediyor. Etmese daha iyi olur.'

SHABER3.COM

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan, partilerinin ekonomi politikalarının hükümetin politikalarından  farklı olduğunu belirtti.

Aycan, "Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur. Merkez Bankası'nın para politikalarına karışmamak lazım" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sefer Aycan ile Maraş milletvekili adayı Fatih Mehmet Ceyhan, partisinin Dulkadiroğlu İlçe Teşkilatı'nın verdiği iftar yemeğine katıldı. 

Aycan, ekonomiyle ilgili bir soru üzerine ekonomi politikalarının hükümetle farklı olduğunu belirterek şunları söyledi:

"Bir takım yanlışlıklar var tabii ki. Yani hükümetin de yanlışlar yaptığını kabul etmek lazım ben o görüşteyim. Evet dış baskılar var, dış etkiler var. Dolar, dünya piyasalarında değer kazanıyor.

"PARA POLİTİKALARINA MÜDAHALE EDİYOR"

ABD'nin para politikası değişti. Doları çekiyor ve faiz oranlarını yükseltti. Genel anlamda tabi bu doların dünyada değer kazanmasına sebep oldu ama bizim de yanlışlarımız var. Söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanını eleştirmek için söylemiyorum ama para politikalarına müdahale ediyor. Bence etmese daha iyi olur.

Merkez Bankası'nın para politikalarına karışmamak lazım. Bir de sıkıntılar var tabi güven ortamı etkileniyor, transferlerde sorun var, cari açık büyüdü, yatırım yok. Hatta tersine yerli sermaye kaçıyor. Ekonomik sıkıntılar var kabul ediyorum. Ama bizim burada söylediklerimiz kendi politikalarımız, icra makamında hükümet var. Ama bizim her söylediğimizi de yapmıyor mesela. Af konusunda mesela söylediğimizi yapmadı ters de düştük aslında." 
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