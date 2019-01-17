Samanyolu Haber /Politika / MHP ihraç etti, İyi Parti teklif götürdü: Samsun'da aday ol /17 Ocak 2019 10:31

MHP ihraç etti, İyi Parti teklif götürdü: Samsun'da aday ol

MHP'nin ihraç ettiği Samsun milletvekili Erhan Usta'ya İyi Parti'den teklif geldi

SHABER3.COM

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, İYİ Parti'nin "İttifak olmazsa olmaz değil" ifadesi nedeniyle MHP'den ihraç edilen Erhan Usta'ya yeniden adaylık teklifi götürdüğünü ileri sürdü.

Muharrem Sarıkaya, yazısında yerel seçimler ve partilerin bu süreçteki iş birliğine dair kulis yazdı.

Erhan Usta için "AK Parti ile yaşadığı sorunlar adım adım bu noktaya getirdi. İYİ Parti'nin Emeklilikte Yaşa Takılanlara ilişkin önergesine destek verdiği için önce Grup Başkanvekilliği görevinden alındı. Ardından AK Parti Samsun İl Başkanı'nın yaptığı bir açıklamaya sert karşılık verince de il yönetimi görevden alındı, kendisi de kesin ihraç talebi ile disipline sevk edildi" diyen Sarıkaya, şöyle devam etti:

— MHP Merkez Disiplin Kurulu da kararını hızlı bir şekilde sonuçlandırdı ve Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın, alınan kararda eski dille yazıldığı gibi, parti üyeliğinden kesin çıkarma ile tecziyesine yani cezalandırılmasına oy birliğiyle karar verdi. Aslında beklenen oldu. Hem de bütün tarafların… Bunu belirtmekteki neden, disiplin kuruluna sevk edildiği günden bu yana İYİ Parti yönetimi tarafından CHP ile ittifak görüşmelerinde kendilerine bırakılan Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Usta'ya teklif edilmiş olması. Usta bu tekliflere olumlu karşılık vermemiş ve MHP'den ihraç edilmediği sürece ayrılması veya bir başka partiden aday olmasının imkansızlığına vurgu yapmıştı. Şartı dün ihraç kararı ile ortadan kalkınca İYİ Parti yönetimi teklifini revize etmiş… Erhan Usta teklifi kabul eder mi? Şu aşamada bir öngörüde bulunmak olası değil, zaten ihraç kararının alındığı dün de İstanbul'da idi… Ancak şurası açık ki, 24 Haziran seçimindeki performansı ve bölgede teveccüh gören kimliği dikkate alınırsa adaylığı halinde ciddi rakip olur…

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber MHP ihraç etti, İyi Parti teklif götürdü: Samsun'da aday ol Sonraki Haber >>

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Bahçeli'den prompter'a: Burasını yanlış koymuş, kaldırın bunları ya!

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Anne iki yaşındaki bebeğini araban düşürdü

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Gördüğünüz şey uzaydan çekilmedi

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Tren istasyonunda palalı adam paniği

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Menbiç'te intihar saldırısı: İki ABD askeri ve 10 sivil öldü

Keşke anlayabilselerdi!

Keşke anlayabilselerdi!

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

Kamyonlar çarpıştı, bölgede yaşayanlar boşta kalan hayvanları kaçırdı

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

A Haber sahte profesöre bağlanıp milleti trolledi

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

İşte uçağa kokpit camından girmeye çalışan pilot

Kano sürücüsünden ilginç gösteri

Kano sürücüsünden ilginç gösteri
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:05:48