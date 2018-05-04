MHP direndi, AKP'nin dediği oldu

Cumhur İttifakı protokolü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzalamasının ardından AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından YSK'ya teslim edildi.







Şentop tarafından basın mensuplarına okunan metinde, "AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimleri için cumhur ittifakı ünvanıyla seçim ittifakı yaparak katılmaya karar vermişlerdir. BBP de bu ittifakın bir parçası konumundadır. AK Parti ve MHP ayrı ayrı milletvekili listeleri vereceklerdir. Ortak cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur ittifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp tarihi bir birlikteliktir" denildi.





MHP KARŞIYDI





MHP, BBP'nin ittifaka katılmasına uzun süre direnmişti ancak Erdoğan yüzde birin altında oy oranına sahip BBP'nin ittifaka katılmasını istemişti. MHP'den yapılan açıklamada “Cumhur ittifakı iki parti arasında olmalı, BBP’nin katılmasını uygun bulmuyoruz” denilmişti