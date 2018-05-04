Samanyolu Haber /Gündem / MHP direndi, AKP'nin dediği oldu /04 Mayıs 2018 18:09

MHP direndi, AKP'nin dediği oldu

AKP ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı' protokolü YSK'ya teslim edilirken MHP'nin muhalefetine rağmen protokolde "BBP de bu ittifakın bir parçası konumundadır" ifadesi metne girdi.

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Cumhur İttifakı protokolü, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin imzalamasının ardından AKP İstanbul Milletvekili Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı tarafından YSK'ya teslim edildi.

Şentop tarafından basın mensuplarına okunan metinde, "AK Parti ile MHP 24 Haziran seçimleri için cumhur ittifakı ünvanıyla seçim ittifakı yaparak katılmaya karar vermişlerdir. BBP de bu ittifakın bir parçası konumundadır. AK Parti ve MHP ayrı ayrı milletvekili listeleri vereceklerdir. Ortak cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Cumhur ittifakı sadece bir seçim ittifakı olmayıp tarihi bir birlikteliktir" denildi.

MHP KARŞIYDI

MHP, BBP'nin ittifaka katılmasına uzun süre direnmişti ancak Erdoğan yüzde birin altında oy oranına sahip BBP'nin ittifaka katılmasını istemişti. MHP'den yapılan açıklamada “Cumhur ittifakı iki parti arasında olmalı, BBP’nin katılmasını uygun bulmuyoruz” denilmişti
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